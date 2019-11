Questa sera 22 novembre in prima serata andrà in onda la sesta ed ultima puntata de L'isola di Pietro, la fortunata fiction interpretata da Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Francesco Arca, giunta al termine della terza stagione. Arriverà per i telespettatori il momento di scoprire chi ha ucciso Chiara Spanu. Non mancheranno i colpi di scena e i protagonisti dovranno anche affrontare delle difficoltà in campo personale.

Mentre proseguiranno le indagini di Elena e Valerio sulla morte della ragazza, una confessione di Monica Mirafiori ribalterà la situazione. Nel frattempo Caterina si riavvicinerà a Diego che intanto ha stretto un profondo legame con Margherita e ha iniziato a prendersi cura della piccola Anna. In mezzo a tutte queste situazioni, come al solito, Pietro Sereni cercherà di supportare le persone che ama e scoprirà anche lui la triste verità che si nasconde dietro la morte di Chiara. L'appuntamento con il finale di stagione è per stasera 22 novembre alle 21:25 su Canale 5.

Anticipazioni sulla trama del finale de L'isola di Pietro

Nell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3, in onda questa sera 22 novembre, le cose poco chiare rimaste senza risposta fino ad oggi pian piano saranno più nitide e con esse verrà fuori il volto dell'assassino di Chiara. La puntata finale inizierà con Elena e Diego impegnati nelle indagini su una misteriosa felpa trovata fuori posto nel magazzino dei reperti della polizia e che potrebbe fornire nuovi indizi, mentre Valerio, dopo aver colpito Elena nell'archivio, cercherà di depistare la collega e confondere le acque.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quale motivo c'è dietro le sue azioni? Inoltre, perché penserá di chiedere il trasferimento e cosa nasconde? La situazione si complicherà quando Monica Mirafiori andrà a costituirsi alla polizia. La donna confesserà l'omicidio della Spanu ma la versione data dalla donna non convincerà né Pietro nè la polizia. Chi sta cercando di proteggere? Forse vuole nascondere la colpevolezza della figlia Stella?

L'isola di Pietro 3 verso il finale, trama: Caterina si riavvicina a Diego

Nell'ultima puntata de L'isola di Pietro 3 Caterina, dopo aver capito che partire con Leonardo sarebbe stato un errore, si renderá conto di amare ancora Diego e farà il possibile per ricucire il rapporto. Tra loro però, sorgeranno degli ostacoli. Secondo le anticipazioni sulla trama, nella puntata finale Diego penserà di formare una famiglia con Margherita per poter dare ad Anna ciò che a lui è mancato sin da bambino.

Caterina assisterà impotente alle scelte di Diego e ne soffrirà. Mentre Pietro la consolerà, sorgerà per la giovane un'inaspettato ostacolo e si confiderà con il nonno. Quale nuova difficoltà dovrà affrontare Caterina? Nel frattempo continueranno le indagini di Elena e Valerio sull'omicidio di Chiara. Dopo aver depistato le indagini, Valerio penserà di chiedere il trasferimento. Elena non sarà d'accordo con la decisione dell'uomo e cercherà di convincerlo a rimanere a Carloforte, almeno finchè non assicureranno alla giustizia l'assassino di Chiara.