Sembra procedere a gonfie vele la frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano: il cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, in particolare, nelle scorse ore ha usato i social network per lanciare un messaggio importante alla sua amata. Mentre si faceva tagliare i capelli dal suo parrucchiere di fiducia, il 57enne ha salutato la dama torinese chiamandola "amore".

Gemma e Juan Luis uniti nonostante le 'interferenze'

La vita sentimentale di Gemma Galgani, sembra aver finalmente subito una svolta positiva: dopo innumerevoli delusioni, la protagonista di Uomini e Donne Over pare aver incontrato la persona giusta.

Sono passate più di tre settimane da quando Juan Luis Ciano ha fatto il suo ingresso in studio per conoscere la dama, e da quel momento tra i due si dice ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Se i fan del dating-show sono a corto di anticipazioni da oltre 10 giorni (la prossima registrazione è prevista per sabato 23 novembre), ci ha pensato il bel cavaliere a regalare loro delle interessanti notizie sul suo rapporto con la torinese.

Sul profilo Instagram del 57enne, nelle scorse ore è stato pubblicato un video nel quale lo stesso si mostrava mentre stava tagliando i capelli. Rivolgendosi al suo parrucchiere, il signore di origini venezuelane ha detto: "Sasà, vedi le basette per cortesia. Voglio che Gemma mi trovi impeccabile".

Visto che mancano meno di 24 ore all'incontro tra i due davanti alle telecamere, Juan Luis ha voluto dare una controllata al suo look, una delle cose che la Galgani ha sempre apprezzato perché rispecchiano l'eleganza innata del suo spasimante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le parole d'amore di Ciano prima della registrazione

Il video messaggio che Juan Luis ha voluto condividere con i suoi followers, si è concluso con una dedica inaspettata alla donna che sta frequentando da circa un mese, la stessa con la quale ha dimostrato di essere in grande sintonia sin dal primo sguardo.

"Ciao Gemma, amore!", ha detto il cavaliere del Trono Over guardando dritto l'obiettivo.

Come avrà reagito la sensibile dama alla dimostrazione di forte interesse che Ciano le ha fatto pubblicamente?

Per avere ulteriori informazioni su questa chiacchierata coppia, si dovrà aspettare ancora qualche ora: nella tarda serata di sabato 23 novembre, in rete cominceranno a circolare le anticipazioni della puntata di "Uomini e Donne senior" che sarà registrata dopo un periodo di stop (l'ultimo appuntamento tra dame e cavalieri a Cinecittà, risale allo scorso 9/11).

Grande curiosità da parte del pubblico, infine, per le evoluzioni che ha avuto il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri in queste settimane: chissà se i due litigiosi piccioncini saranno riusciti a trovare un punto d'incontro oppure se le loro discussioni sono proseguite anche a telecamere spente.