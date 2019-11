Lolita Casado sarà al centro di una nuova story-line in programma nel corso dei prossimi appuntamenti italiani di Una vita. Gli spoiler, trasmessi presumibilmente a dicembre su Canale 5, rivelano che la serva deciderà di diventare la moglie di Ceferino a causa di un'usanza di Cabrahigo. Per questo motivo l'amica di Casilda spezzerà il cuore di Antonito Palacios che aveva deciso di sposare dopo un anno dal fidanzamento ufficiale.

Ceferino arriva ad Acacias 38

Nel corso degli appuntamenti di Una Vita, in onda presumibilmente a dicembre su Canale 5, vedremo Ceferino (Edgar Costas Sanmartín) giungere ad Acacias 38 e sostenere di dover sposare la Casado, perché l'aveva baciata una notte quando nel cielo sorgeva un quarto di luna. Un arrivo che desterà le preoccupazioni della giovane in quanto molto credente alle usanze di Cabrahigo.

Inoltre apprenderà che la fidanzata del suo compaesano era morta perché si era ribellato al suo destino, ovvero quello di sposarla. La credenza popolare avrà la meglio tanto che Lolita (Rebeca Alemany) deciderà di di lasciare Antonito (Alvaro Quintana). Inoltre comunicherà al suocero di dover rinunciare allo sposalizio per via del ritorno di Ceferino nella sua esistenza.

Lolita lascia Antonito per sposare il compaesano

Le anticipazioni di Una Vita, in onda presumibilmente a dicembre, rivelano che la vicenda si complicherà ulteriormente.

La Casado, infatti, si convincerà di dover proteggere Antonito e gli confesserà che ha deciso di sposare Ceferino per evitare nefaste conseguenze. Dall'altro canto il figlio di Ramon si sentirà tradito dall'atteggiamento troppo remissivo dalle fidanzata tanto da non avere più fiducia in lei. Nonostante tutto Lolita continuerà a voler sposare il suo compaesano a tutti i costi per salvare il Palacios da un eventuale morte.

Per questo motivo la serva comunicherà al nuovo arrivato di essere pronta a diventare la sua consorte. In seguito la giovane cadrà e si slogherà una caviglia. Un episodio che complicherà ulteriormente la situazione in quanto verificatosi dopo che Lolita aveva messo in dubbio le credenze di Cabrahigo.

Trini aiuta la Casado a spezzare il sortilegio

Ma ecco che la trama subirà un importante colpo di scena capace di cambiare il corso degli eventi finora descritti.

Nel dettaglio, Trini consiglierà alla Casado di sentire il parere di Zio Gennaro, un uomo ritenuto tra le persone più importanti di Cabrihigo. Dopo alcuni giorni, l'anziano spedirà una lettera a Lolita dove le rivelerà che per annullare le nozze Ceferino dovrà baciare una vedova sulla bocca. Per questo motivo, la Crespo e la serva organizzeranno un piano che coinvolgerà la povera Casilda, rimasta vedova di Martin, morto nel corso della passata stagione della soap opera spagnola.