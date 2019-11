La trama de L'isola di Pietro 3 si infittisce sempre di più, soprattutto adesso che la serie è giunta quasi al giro di boa. In attesa della messa in onda su Canale 5 della terza puntata, in programmazione nella prima serata di oggi, 1 novembre, sono state rilasciate online le prime anticipazioni sul quarto appuntamento con la serie.

La puntata in questione andrà in onda l'8 novembre alle 21:25 sulla rete ammiraglia Mediaset e promette nuovi colpi di scena.

Secondo le anticipazioni in rete, il pubblico farà la conoscenza di due personaggi, una cameriera (che, a quanto sembra, sarà una nuova vittima) e il presunto padre, indagato per omicidio. Le indagini arriveranno ad una svolta perché l'ennesimo crimine potrebbe servire a scoprire chi c'è dietro l'omicidio di Chiara. Intanto il dottor Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi, cercherà di sostenere la giovane Ilaria che affronterà il dramma del cancro.

L’Isola di Pietro 3, la quarta puntata dell'8 novembre: trama

Le anticipazioni sulla trama della quarta puntata de L'isola di Pietro 3 si concentrano su un nuovo crimine. Gli spoiler già pubblicati in rete svelano che il resort di Carloforte sarà teatro di una drammatica scoperta. La cameriera Lara verrà ritrovata in punto di morte e il crimine potrebbe avere un legame con ciò che è accaduto a Chiara Spanu, la giovane vittima al centro delle indagini di Elena (Chiara Baschetti) e Valerio (Francesco Arca).

La vicenda di Lara potrebbe portare il caso ad una svolta decisiva quando il presunto padre della giovane cameriera diventerà il principale sospettato dei due crimini. Si tratta di Franco Portorico che per la polizia potrebbe essere il colpevole di entrambi gli omicidi. Sarà davvero così? Nel frattempo Pietro cercherà di stare accanto ad Ilaria Orrù (Camilla Martini) nel suo momento più difficile. La ragazza infatti è malata e affronterà la chemioterapia.

Intanto Caterina (Alma Noce) comunicherà alla madre Elena l'intenzione di voler andare via da Carloforte insieme a Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio).

L'isola di Pietro 3, dopo la messa in onda la quarta puntata sarà disponibile in streaming

Come tutti i programmi trasmessi dalle reti Mediaset, anche L'isola di Pietro 3 e tutte le altre serie televisive si possono vedere in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play.

Per chi volesse seguire la puntata in streaming contemporaneamente alla messa in onda su Canale 5 può accedere, previa registrazione, alla sezione 'dirette'.

Se invece il telespettatore non riesce a guardare la puntata nel giorno della programmazione, può visionare la stessa in streaming on demand dopo la messa in onda sul canale Mediaset. In alternativa al sito gli utenti possono inoltre scaricare l'app ufficiale e guardare i contenuti anche su smartphone o tablet.