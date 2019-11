Un posto al sole assicurerà al suo pubblico una nuova avvincente settimana di programmazione. Le trame dal 4 all’8 novembre, infatti, svelano che vedremo in primo piano ancora il personaggio di Diego Giordano. L’uomo rimarrà in carcere con la gravissima accusa di tentato omicidio nei confronti di Aldo Leone. Ad inchiodarlo sono stati i rilievi della Polizia Scientifica sulla sua auto i quali hanno confermato che la notte dell'incidente è stato lui ad investire l'avvocato.

Inoltre, la testimonianza di Beatrice, che ha raccontato a Giovanna Landolfi degli episodi di stalking nei suoi confronti da parte dello stesso Giordano e del pugno sferrato pubblicamente al rivale qualche giorno prima, hanno fatto sì che per lui si aprissero le porte della galera. Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, tuttavia, le indagini proseguiranno senza sosta mentre Raffaele continuerà a soffrire per la sorte del figlio.

Il portiere di Palazzo Palladini, per dimostrare l’innocenza di Diego ricorrerà all’aiuto di Franco pregandolo di indagare sull’incidente per inchiodare il vero colpevole. L'uomo, infatti, crederà fermamente alla ricostruzione del figlio secondo la quale durante l'impatto non era lui a guidare l'auto, ma si trovava sul sedile del passeggero.

Un posto al sole, Niko sospetterà di Delia

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano quindi che Franco, sollecitato da Raffaele, comincerà a raccogliere indizi utili per scagionare Diego e ben presto i suoi sospetti ricadranno sul padre di Maurizio Mennella, che potrebbe aver investito Leone dopo l’omicidio del figlio avvenuto nel corso della rapina al Vulcano.

Intanto, Diego e Raffaele si incontreranno in carcere dove il portiere proverà a convincere il ragazzo ad accettare la linea difensiva messa a punto da Niko, Susanna ed Ugo, ma lui sembrerà fermamente contrario. Il figlio di Renato, intanto, inizierà a sospettare anche di Delia, sempre più decisa a difendere il suo matrimonio e ad allontanare Beatrice dal marito. Nel frattempo, tra Filippo e Serena sembrerà essere ritornata l’armonia, ma l’uomo farà fatica a dimenticare quanto accaduto a Tenerife dove ha tradito la moglie e non riuscirà a superare i sensi di colpa.

Anche tra Giulia e Denis le cose continueranno ad andare male al punto che la Poggi deciderà di chiudere definitivamente la loro storia e distrarsi. In casa Del Bue, Mariella avvertirà il peso della sua nuova vita a Palazzo Palladini, ma l’arrivo inaspettato di Bice potrebbe risolvere tutti i suoi problemi. Infine, le anticipazioni della soap opera di Rai 3 sottolineano che Andrea, di ritorno a Napoli da Londra, si sentirà male in volo.