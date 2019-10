Venerdì 1° novembre alle 21:25 Canale 5 trasmetterà la terza puntata de L'Isola di Pietro 3, la fiction che racconta le vicende del dottor Pietro Sereni e di tutti gli altri personaggi che abitano nel piccolo comune di Carloforte. Anche in questa nuova stagione sono presenti due costanti: la figura del protagonista, un pediatra ma soprattutto un uomo disponibile e attento verso tutti, e un giallo intricato da risolvere che coinvolge diverse persone.

Proseguiranno anche durante il terzo appuntamento con la serie le indagini sulla morte di Chiara Spanu. Elena e Valerio saranno ancora lontani dalla verità e non sarà facile scoprire il colpevole perché alcuni personaggi continueranno a custodire dei segreti inconfessabili: le loro bugie, infatti, complicheranno ulteriormente la vicenda.

Diego sarà ancora molto scosso sia per la scomparsa di Chiara (con la quale aveva avuto una relazione) sia per la consapevolezza di essere il padre della piccola Anna.

L'Isola di Pietro 3, anticipazioni del 1° novembre

Nella terza puntata de L'Isola di Pietro 3, nuovi colpi di scena caratterizzeranno le indagini. Elena e Valerio continueranno a scavare nel passato di Chiara ma sarà sempre più difficile arrivare alla verità perché ci saranno ancora elementi poco chiari e troppe bugie che ostacoleranno il buon esito dell'inchiesta. Intanto tra i due poliziotti nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia tra colleghi, e i loro sentimenti porteranno ad una svolta passionale.

Pietro si concentrerà sulla giovane Ilaria Orrù che nasconderà un segreto alla sua famiglia. Il dottore scoprirà qualcosa di sconvolgente che, però, non farà in tempo a divulgare a causa dell'inattesa fuga del gemello di Ilaria, Stefano, uno dei principali sospettati del delitto di Chiara. La polizia, infatti, troverà una pista da seguire che condurrà al ragazzo.

Intanto Caterina si avvicinerà sempre di più a Leonardo Manca, mentre Diego cercherà di rompere l'idillio tra i due, non fidandosi affatto del giovane istruttore. I suoi tentativi però non avranno un esito positivo, anzi non faranno altro che avvicinare ulteriormente i due innamorati.

Gianni Morandi avrebbe voluto un risvolto diverso per il suo Pietro Sereni

Il protagonista de L'Isola di Pietro 3, il dottor Pietro Sereni, è interpretato da Gianni Morandi che, in un'intervista rilasciata al settimanale Vero TV, ha parlato della nuova stagione e del suo personaggio. Il medico anche in quest'occasione sarà il punto di riferimento della comunità di Carloforte e sarà chiamato a risolvere un giallo che fin da subito apparirà a dir poco complicato.

La sua profonda conoscenza degli abitanti della città lo porterà come sempre ad occuparsi del caso che coinvolgerà dei giovani che lui stesso ha visto nascere. Morandi ha rivelato di aver chiesto agli sceneggiatori un risvolto diverso per il suo personaggio, ovvero una svolta sentimentale per Pietro. Nonostante ciò, gli autori della fiction hanno preferito non allontanarsi troppo dalla figura di Sereni come medico, padre, amico e uomo saggio, sempre presente per la sua famiglia e per i residenti di Carloforte.