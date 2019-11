Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, la soap opera che tornerà in onda regolarmente da lunedì 4 novembre come sempre alle 20:45 circa per tenere compagnia ai suoi affezionatissimi telespettatori. Molti i colpi di scena che vedremo in questi episodi a partire dal viaggio decisamente turbolento in aereo di Andrea fino ad arrivare alla disperazione di Raffaele, che continua ad essere molto preoccupato per le sorti di suo figlio Diego in carcere.

Un posto al sole, le anticipazioni 4-8 novembre: Andrea terrorizzato durante il volo per Londra

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino a venerdì 8 novembre su Rai 3 rivelano che Andrea deciderà di tornare a Napoli da Londra, dopo aver trascorso dei giorni in compagnia di sua figlia Alice, che ormai si è trasferita stabilmente in Inghilterra con la mamma.

Tuttavia l'esperienza durante il volo, per Andrea, non sarà per niente facile e vedremo che dovrà fare i conti con delle turbolenze che metteranno a dura prova il suo sistema nervoso al punto che il ragazzo si farà prendere dall'ansia per questa situazione. Insomma un volo che difficilmente Andrea potrà dimenticare ma che tuttavia porterà a termine per amore di sua figlia.

Per i fan di Un posto al sole questi saranno gli ultimi mesi che vedranno in scena Andrea, alias Davide Devenuto.

L'attore, infatti, in una serie di recenti interviste ha ammesso di aver maturato la decisione di abbandonare il cast della soap opera di Rai 3 che tanto successo gli ha regalato nel corso di questi anni.

Le condizioni di Aldo migliorano dopo l'incidente

Tornando alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole, possiamo svelare che le attenzioni saranno poste ancora sul caso di Aldo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel frattempo le indagini porteranno alla fuoriuscita di un nome che riguarda colui che potrebbe essere il responsabile del tentato omicidio del ragazzo. Trattasi del padre di Maurizio Mennella, considerato colui che potrebbe essere il responsabile di quella che poteva essere una tragedia.

Eppure gli ultimi risultati finiranno per smontare questa ipotesi e quindi il papà di Maurizio non verrà ritenuto responsabile.

Tale situazione finirà per gettare ancora di più Raffaele nello sconforto. Eppure gli indizi sono tutti sul tavolo e quindi basterà soltanto ricostruire i fatti che sono accaduti in quella terribile notte. Diego continua ad essere agitato ma suo padre cerca di tranquillizzarlo e soprattutto gli chiede di fidarsi della linea difensiva che hanno studiato per lui Ugo e Niko, i due legali che lo stanno seguendo.