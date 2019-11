In seguito all'ennesimo scontro avvenuto sui social tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, il web si è letteralmente spaccato. Tra le tante persone che hanno commentato la vicenda, su Instagram hanno espresso la propria opinione anche Erica Piamonte e Ambra Lombardo.

L'imprenditore veronese nella giornata di ieri, ha pubblicato su Instagram una chat privata scambiata con la Nasoni. Nel messaggio Martina avvisava Daniele di aver iniziato una conoscenza con un altro ragazzo.

Da qui i due si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta. Mentre Dal Moro si è difeso dalla accuse degli haters, la 'ragazza dal cuore di latta' ha invitato il suo ex coinquilino a non fare la vittima.

Non è la prima volta che la vincitrice del Grande Fratello e la toscana, mettono in mostra la loro rivalità. In più occasioni, Erica è stata accusata dai fan della Nasoni di intromettersi nel rapporto tra Martina e Daniele.

In ultimo in ordine di tempo era stata proprio la 21enne di Terni a scagliarsi contro la Piamonte, per ufficializzare il ritorno di fiamma con Dal Moro.

Il commento di Erica e Ambra

Il commento di Erica e Ambra

In seguito allo sfogo pubblicato da Daniele Dal Moro, Erica Piamonte non ha avuto alcun dubbio su quale parte schierarsi.

L'ex gieffina tramite una Instagram Stories ha postato un lungo sfogo, dove ha ribadito di non aver mai mancato di rispetto a nessuno.

Nel messaggio rivolto ai suoi follower, Erica ha aggiunto: "Ho subito le peggio offese per i vostri film mentali. Per fortuna, come dico sempre io, l'importante è avere la coscienza pulita". Prima di concludere il suo sfogo, Erica Piamonte ha attaccato duramente Martina Nasoni: "Attenti alle finte santarelline, che si permettono di giudicare pubblicamente gli altri e poi fanno queste figure."

Il consiglio di Ambra Lombardo

Come Erica Piamonte, si è espressa sull'accaduto anche Ambra Lombardo.

La professoressa siciliana al contrario di quanto fatto da Erica, ha utilizzato dei modi molto più tranquilli.

La fidanzata di Kikò Nalli ha preferito non prendere le difese di nessuno dei suoi due ex coinquilini. La modella si è detta convinta, che se Martina e Daniele continuano a farsi la guerra sui social presto cancelleranno i bei momenti passati all'interno della Casa di Cincittà. Per questo motivo Ambra Lombardo ha consigliato ad entrambi i ragazzi di smetterla di attaccarsi a vicenda.