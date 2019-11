Nelle scorse ore Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono resi protagonisti di un nuovo scontro sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ci è ricascato, ha pubblicato su Instagram una chat privata scambiata con la ‘ragazza dal cuore di latta’.

Da qualche settimana a questa parte, tra i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 sembra essere tornato il sereno. Addirittura la Nasoni, per difendere il rapporto con Daniele, aveva lanciato una frecciatina gratuita ad Erica Piamonte e Taylor Mega.

Ad oggi la situazione tra i due sembra essere nuovamente precipitata.

Dal Moro su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui è raffigurata una chat scambiata con Martina, in cui dice: “Io mi sto facendo la mia vita e sto anche vedendo un altro ragazzo, te lo dico. Quindi gentilmente non parlare di me, fatti la tua vita". Non è la prima volta che l’imprenditore veronese pubblica dei messaggi privati sui social. Proprio per questo, spesso, viene criticato dai fan della Nasoni.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro: 'Spero che abbiate la decenza di lasciarmi in pace'

Il gesto di Daniele Dal Moro, al momento, risulta essere inspiegabile. In alcune Instagram Stories, il giovane si è lasciato andare ad un nuovo sfogo. L'ex gieffino ha rivelato di essere stanco di ricevere spesso degli insulti gratuiti alla sua persona e nei confronti dei suoi cari: "Che ci crediate o meno, sono una persona che se fa una cosa la fa col cuore altrimenti fa a meno di farla".

A tutti coloro che spesso lo prendono di mira sui social, Daniele ha lanciato un vero e proprio appello: "Spero che abbiate almeno la decenza di lasciarmi in pace ora".

La replica di Martina Nasoni: 'Avrei una marea di cose da dire'

In seguito allo sfogo di Daniele Dal Moro, è arrivata la replica della diretta interessata. Lo sfogo di Daniele Dal Moro non è passato inosservato agli occhi di Martina Nasoni.

Tramite una diretta social, l'ex gieffina ha accusato il veronese di fare la vittima. La vincitrice del Grande Fratello ha spiegato che, da quando frequenta il suo ex coinquilino, si è sempre sentita presa in giro e poi valorizzata. Per questo, se ha preso la decisione di intraprendere una strada che la porterà lontano da Daniele, non deve rendere conto a nessuno.

Martina è apparsa piuttosto irritata soprattutto nei confronti dei follower, che l’hanno etichettata come una ‘finta santarellina’.

Infine, a tutti coloro che si sono schierati dalla parte del veronese, accusando la Nasoni, ha puntualizzato: "Di cose da dire ne avrei una marea, ma sto zitta perché non ho bisogno dell'appoggio delle persone". Non è la prima volta che i due ex gieffini si rendono protagonisti di un botta e risposta così acceso. Questa volta, però, la situazione tra Martina e Daniele sembra essere davvero complicata.