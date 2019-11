La seconda stagione della serie televisiva della regina di Palermo si era conclusa quasi senza speranza di nuova nuova serie, almeno non con la protagonista. Per i fan la speranza non si è mai spenta ed è arrivata una bellissima notizia per tutti gli appassionati della fiction di Canale 5: Rosy Abate 3 si farà e di conseguenza ci sarà anche Giulia Michelini.

La terza stagione di Rosy Abate è in cantiere: lo dimostra un video di Taodue

La fonte della novità è Taodue, la casa di produzione di Rosy Abate, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video che non lascia dubbi.

Il filmato dura pochi secondi, ma sono bastati per leggere il nome della regina di Palermo sulla lavagnetta di Pietro Valsecchi, lo sceneggiatore della serie televisiva. Una voce fuori campo annuncia "importanti novità in arrivo" e la telecamera entra nella Writers room dove sulla lavagnetta si può distinguere la scritta "Rosy vive isolata". I fan si sono scatenati per la gioia, commentando con entusiasmo il post, quando hanno scoperto la bellissima novità.

Giulia Michelini aveva confidato alle telecamere di Verissimo di essere stanca del personaggio di Rosy Abate, sebbene comunque le avesse dato tanto. La stanchezza era dovuta a un fattore fisico, a causa delle prove atletiche che l'attrice ha dovuto affrontare per sostenere alcune scene, ma anche ad un fattore psicologico. Molto spesso, infatti, i fan hanno associato Giulia al suo ruolo più conosciuto, a volte confondendo persona e personaggio e questo sicuramente non è piacevole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Giulia Michelini aveva quasi annunciato il ritiro di Rosy, ma per la terza serie ha cambiato idea

Probabilmente, visto il successo straordinario ottenuto dalla seconda stagione di Rosy Abate e l'affetto del pubblico, Giulia Michelini ha cambiato idea e non se l'è sentita di lasciare questo valido progetto di Taodue. La serie televisiva infatti ha registrato una partecipazione di pubblico davvero straordinaria e Mediaset non poteva farsi sfuggire questa occasione.

L'attrice nelle interviste non ha trascurato di riconoscere la grande popolarità che il personaggio di Rosy Abate le ha dato e la sua gratitudine nei confronti di questa produzione televisiva. Sulle anticipazioni della terza serie è ancora tutto top secret. Npn c'è nessun elento che permetta di immaginare cosa succederà nel destino di Rosy Abate. La serie precedente si è conclusa con Leonardo che è entrato nel corpo di Polizia, mentre Costello in carcere pensava già ad una vendetta.

Non si sa ancora nulla della partecipazione di Davide Devenuto (Costello) alla terza stagione, ma la sua vendetta potrebbe essere un ottimo spunto per iniziare la nuova storia. Per adesso l'unica certezza è che Rosy Abate 3 si farà e non è poco per i telespettatori che adesso sono al settimo cielo per questa splendida notizia.