Luigi Mastroianni è intervenuto ai microfoni di Radio Radio nel programma Non Succederà Più. Durante l’intervista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Inoltre, è tornato a parlare del rapporto con la sua ex Irene Capuano.

Giada De Miceli questa settimana ha ospitato in radio il deejay siciliano. La conduttrice radiofonica spinta dalla curiosità, ha cercato di capire quale sia stato il percorso professionale del Mastroianni dopo la partecipazione del dating-show di Canale 5. Solamente quando il diretto interessato è sembrato infastidito, la De Miceli ha cambiato argomento.

Luigi apre ad un ritorno di fiamma con Irene: ‘Mai dire mai’

Giada De Miceli durante l’intervista a Luigi Mastroianni, non lo ha risparmiato dai pettegolezzi sul suo conto. Il giovane ha subito precisato che tra lui ed Irene al momento non c’è nulla. La relazione è terminata per dei motivi ben precisi, che però entrambi hanno deciso di tenere per sé.

Alla domanda della conduttrice se Luigi fosse innamorato della Capuano, il diretto interessato ha risposto modo positivo.

L’ex tronista ha confessato di essersi innamorato solamente due volte nella vita, ed una è stata proprio della romana. Per quanto riguarda un ipotetico ritorno di fiamma con la ex, il giovane ha detto: “Non escludo niente. Mai dire mai, è il mio motto di vita”. Parole che farebbero ben sperare, visto che solo qualche giorno aveva dichiarato un capitolo chiuso la storia con la Capuano.

Prima di concludere l’intervista, Luigi Mastroianni si è tolto un sassolino dalle scarpe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Il bel siciliano ha replicato alle critiche ricevute di recente: “Sembra che tutto sia scaricato a me, nel senso che sia io. Ma in relato una decisione si prende in due.” L’ex tronista ha lasciato intendere che la rottura della liason, sia avvenuta di comune accordo con l’ex corteggiatrice.

Mastroianni smentisce di essere fidanzato

Per quanto riguarda le voci su un presunto fidanzamento da parte del deejay, il diretto interessato ha smentito ogni pettegolezzo.

L’ex tronista ha rivelato di essere andato a Barcellona da solo e non come vociferato sul web in compagnia di una ex corteggiatrice. Mastroianni ha ammesso di essere seguito nei viaggi dai suoi collaboratori al massimo, ma nulla di più: “Al massimo faccio amicizia sugli aerei”.

Luigi Mastroianni da quando è tornato single in effetti, si è visto addossare più di un flirt. In primis quello con una delle sue migliori amiche Sissi.

Poi, quello con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Costa. In più occasioni il diretto interessato è intervenuto per smentire i pettegolezzi sul suo conto, ma fino ad oggi le voci non si noi mai placate.