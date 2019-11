Sul web continua a tenere banco la fine della storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano. L'ex tronista di Uomini e donne dopo essersi sfogato sui social in seguito all'ennesimo pettegolezzo sul suo conto, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. In una in particolare, il bel siciliano ha fatto chiarezza sul rapporto con la sua ex fidanzata.

Nei giorni scorsi alcune voci dicevano che Luigi avesse mancato di rispetto alla Capuano durante la liaison.

Inoltre, un pettegolezzo avrebbe svelato di una fuga d'amore tra il Mastroianni e la sua ex corteggiatrice Giulia Costa. La voce è stata prontamente smentita dalla diretta interessata, mentre il siciliano è andato su tutte le furie.

Luigi su IG: 'Le relazioni hanno un inizio e una fine'

Dopo aver aperto alle domande dei suoi fan, un seguace ha chiesto a Luigi come avesse fatto a dimenticare in poco tempo una storia importante.

Senza troppi giri di parole, il deejay ha risposto in modo piccato: "Non si dimentica niente, semplicemente le relazioni hanno un inizio e una fine".

Durante il suo intervento Luigi ha lasciato intendere che se continueranno a circolare delle voci non veritiere sul suo conto, prenderà dei provvedimenti. L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, ha ammesso che non significa nulla se non posta delle frasi d'amore, è semplicemente il suo modo di affrontare la vicenda.

Infine, Luigi Mastroianni ha concluso lasciando poche speranze ad un ritorno di fiamma con Irene Capuano: "Questo è un capitolo chiuso". In un certo senso la risposta del giovane sembra essere una replica, anche se indiretta, alle ultime confessioni fatte dalla sua ex.

Irene si sottopone ad un intervento

Mentre Luigi Mastroianni è finito al centro del Gossip per un presunto flirt sul suo conto, Irene Capuano è finita in ospedale.

La giovane ha deciso di sottoporsi ad un intervento per aumentare il seno. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che fin da piccola aveva questo sogno, perché non si sentiva bene con se stessa. Infine, si è detta stupita per l'affetto ricevuto da tantissime persone. Poi ha precisato che in questo suo percorso le uniche persone a starle vicino sono state le amiche e la famiglia.

Nel frattempo la web influencer si è resa protagonista di un gesto curioso nei confronti del suo ex fidanzato.

Irene ha smesso di seguire Luigi Mastroianni sui social. Se ci sia qualcosa in particolare che ha portato l'ex corteggiatrice ad effetture un gesto del genere al momento non possiamo saperlo. L'unica cosa certa è che la scelta che ha spiazzato un po' tutti i suoi fan, visto che solamente una settimana aveva detto di essere favorevole ad un ritorno di fiamma con l'ex tronista.