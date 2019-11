Cecilia e Luca di Matrimonio a Prima Vista 4 si sono lasciati. Martedì 5 novembre su Real Time andrà in onda la puntata speciale nella quale le ex coppie si raccontano dopo 6 mesi dalla fine del docu-reality. Impensabile quanto successo. Decisamente interessanti anche i risvolti di Ambra e Marco. Di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 6 mesi dopo

Grazie al Vicolo delle News, possiamo sapere cosa accadrà nella puntata speciale che andrà in onda martedì 5 novembre su Real Time.

Come sarà andata tra Ambra e Marco? Gli esperti hanno chiesto al ragazzo se si fosse mai accorto della titubanza di Ambra già nel giorno del matrimonio. Pare che lui si sia reso conto di non piacerle fisicamente solo diverso tempo dopo. Lei, in un'altra stanza, ha raccontato di non aver messo subito le cose in chiaro per timore di ferirlo, nonostante avesse fatto il possibile per non creare in Marco delle illusioni.

Marco ha poi stupito gli esperti, confidando loro di non essersi innamorato di Ambra, sebbene rappresentasse la sua donna ideale. Ambra e Marco sei mesi dopo Matrimonio a Prima Vista 4 sono rimasti amici, tanto da andare al mare insieme. Si vedono e si sentono spesso, consapevoli che non potrà tuttavia nascere una storia d'amore.

Luca e Cecilia si sono lasciati dopo Matrimonio a Prima Vista 4

L'unica coppia che aveva deciso di proseguire la loro storia d'amore è scoppiata, a dispetto di ogni aspettativa.

La prima ad entrare nella stanza con gli esperti è Cecilia, commossa e con un velo di tristezza sul volto. Ricorda con piacere tutto il suo percorso e, in particolare, il giorno delle nozze con Luca. Ammette di aver avuto dei momenti di incertezza davanti ai blocchi emotivi dell'ex marito, ma di aver voluto comunque provare a costruire con lui qualcosa di solido. Cecilia ha quindi raccontato come sono andate le cose.

E' stato Luca a tirarsi indietro una volta arrivato a Roma. Lei si è sentita illusa e avrebbe preferito che lui troncasse prima. A quel punto entra il diretto interessato. Luca dice di essersi sentito piuttosto a disagio con Cecilia ma di aver deciso di provare comunque a stare con lei lontano dalle telecamere. I due, nonostante tutto, decideranno di restare amici. Una decisione che i fan del docu reality non si sarebbero assolutamente aspettati, vista la loro complicità e la loro voglia di stare insieme.

Qualcosa però non ha funzionato: Cecilia e Luca si sono lasciati dopo Matrimonio a Prima Vista 4, restituendo le fedi ma con la promessa di provare a costruire un rapporto di amicizia. Potremo vedere il racconto integrale nella puntata speciale in onda su Real Time il 5 novembre.