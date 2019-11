Luigi Mastroianni dopo la rottura con Irene Capuano, è finito al centro del Gossip. Da qualche giorno a questa parte l'ex tronista di Uomini e donne si è visto addossare più di un flirt. Viste le numerose voci sul suo conto, all'ennesimo pettegolezzo il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

Nei giorni scorsi Luigi si è visto addossare un avvicinamento ad una sua ex collega di trono, Mara Fasone.

Senza pensarci più di troppo, lo stesso Mastroianni ha smentito a gran voce una frequentazione con la giovane. Adesso invece, sul web circola la voce di un flirt con Sissi. Quest'ultima sarebbe una vecchia conoscenza per i fan del datin-show condotto da Maria De Filippi.

Ai tempi del trono di Sara Affi Fella su Luigi erano arrivate delle segnalazioni, in merito ad una conoscenza proprio con Sissi.

In varie occasioni il diretto interessato aveva negato il tutto, ammettendo di conoscere la ragazza ma di essere legato a lei solo per un rapporto di amicizia.

Luigi replica ad un utente: 'Sempre le stesse cose'

In queste ore Luigi Mastroianni è intervenuto sia social per replicare alle accuse di una fan. Nello specifico un utente ha scritto all'ex tronista siciliano: "Non aspettavi che riavvicinarti a Sissi".

Di fronte a tale affermazione Luigi ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, replicando: "Con onestà, alcuni di voi sono davvero pesanti". Poi ha concluso il suo sfogo, rivolgendosi a tutti i fan che condividono delle notizie non veritiere: "Ma non vi stancate di dire sempre le stesse cose?".

Dunque, Luigi Mastroianni ancora una volta ha messo a tacere le voci dei rumors sul proprio conto. Al momento il giovane dopo aver archiviato la liaison con Irene Capuano, sembra non avere voglia di intraprendere una nuova relazione.

Irene Capuano: 'Auguro il meglio a Luigi'

Irene Capuano dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni è tornata sui social per rispondere alle domande dei fan. A chi le ha chiesto come stesse, la giovane ha riferito di stare bene. Ad un altro utente che invece, ha chiesto ad Irene se crede ancora nell'amore, l'ex corteggiatrice ha risposto in modo positivo: "Io ci credo e ancora più forte".

Nonostante le cose tra lei e l'ex tronista non siano andate per il verso giusto, la Capuano ha speso delle belle parole nei confronti del suo ex fidanzato: "Gli auguro il meglio".

Inoltre Irene ha ammesso di continuare a frequentare Salvo, ovvero, il fratello di Luigi. Tra i due giovani fin a subito si è instaurato un forte legame: "Il bene non si gestisce. A lui voglio molto bene e non c'entra niente". Come nel caso di Mastroianni, anche Irene per il momento preferisce dedicarsi alla carriera professionale.