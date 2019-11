Nel corso delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 novembre in prima visione su Rai 3, il rapporto tra Filippo e Serena sarà sempre più in crisi. Questa volta sarà Sartori a complicare ulteriormente la situazione, poiché dopo essere rientrato dal viaggio di lavoro a Tenerife continuerà a mostrarsi profondamente diverso.

L'uomo non riuscirà nemmeno più a guardare negli occhi la moglie, lasciando intendere che mentre era lontano da Napoli possa aver fatto qualcosa che non avrebbe il coraggio di rivelare. Dunque, non si esclude che possa aver tradito la consorte.

Un Posto al Sole, anticipazioni 4-8 novembre: Filippo e Serena sempre in crisi

Gli spoiler degli episodi di Un Posto al Sole che verranno trasmessi su Rai 3 fino a venerdì 8 novembre rivelano che Filippo, di rientro a Napoli dopo un viaggio d'affari, si precipiterà a casa per salutare e riabbracciare la piccola Irene. Ovviamente qui s'imbatterà anche nella moglie Serena, con la quale negli ultimi tempi ha avuto un rapporto a dir poco burrascoso.

L'atteggiamento di Sartori non sarà dei migliori e fin da subito mostrerà un certo imbarazzo nei confronti della madre di sua figlia. Qualche indizio sullo strano comportamento dell'uomo emergerà dalle parole di Roberto Ferri, il quale consiglierà al figlio di lasciarsi scivolare tutto addosso e di non dare alcuna importanza a quanto accaduto a Tenerife.

Le affermazioni di Ferri potrebbero far pensare ad una presunta "scappatella" di Filippo mentre si trovava lontano da Napoli. Di conseguenza, proprio per questo motivo sarebbe in evidente difficoltà in presenza della moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Serena chiede a Filippo di tornare a casa ma lui è indeciso: potrebbe averla tradita

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, poiché dalle anticipazioni della soap opera si apprende che ad un certo punto Serena chiederà a Filippo di tornare a casa da lei e Irene per provare a rimettere insieme i cocci della loro famiglia. La reazione dell'uomo sarà alquanto inaspettata: Sartori, infatti, sarà piuttosto incerto e non saprà affatto cosa rispondere.

Serena farà di tutto per riconquistare il marito, ma la sfida si prevede decisamente difficile, giacché Filippo apparirà sempre più distante. Come si evolverà la situazione? La verità sul presunto tradimento di Sartori verrà fuori?

Dalla trame di Un Posto al Sole della prossima settimana, inoltre, si apprende che Raffaele sarà sempre più preoccupato per le sorti del figlio Diego che sarà ancora in carcere con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Aldo.

Niko e Ugo, però, s'impegneranno per approntare una linea difensiva che possa dimostrare l'innocenza del ragazzo.