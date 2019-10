Cecilia e Luca di Matrimonio a prima vista 4 stanno ancora insieme? La risposta nella puntata speciale che andrà in onda su Real Time martedì 5 novembre 2019. Dalle prime anticipazioni, sembra che la coppia abbia continuato la loro relazione. Tuttavia, un dettaglio ha creato qualche sospetto. Luca è arrivato da solo a Grosseto, mentre Cecilia l'ha raggiunto in un secondo momento. Che cosa significa? Nella reunion tutte le altre coppie che hanno partecipato al reality racconteranno come hanno passato questi sei mesi dopo il termine del programma.

Speciale Matrimonio a prima vista 4 sei mesi dopo in onda su Real Time il 5 novembre 2019

Dopo tanta attesa da parte dei fan, finalmente è stata annunciata la data della messa in onda della puntata speciale di Matrimonio a prima vista 4 sei mesi dopo. L'appuntamento è per martedì 5 novembre 2019 su Real Time. Sarà cambiato qualcosa per le coppie? Stando alle prime anticipazioni, Marco e Ambra sarebbero rimasti amici.

Purtroppo, per la ragazza non è scattata la scintilla, nonostante Marco avrebbe voluto proseguire la loro relazione. La ex coppia si è comunque presentata alla reunion organizzata a Grosseto, confermando la loro ottima amicizia. Niente di più.

Federica e Fulvio avevano deciso di divorziare e non certo in maniera tranquilla. Gli ultimi eventi avevano distrutto ogni buona speranza. Dopo una lite furibonda dopo una notte nella quale Federica aveva accusato Fulvio di essersi approcciato in modo poco elegante, entrambi non volevano più saperne l'uno dell'altra.

A Grosseto pare si sia presentato solo Fulvio. Di Federica nessuna traccia, probabilmente per non incontrare l'uomo che l'ha fatta soffrire. Federica e Fulvio, ad oggi, non si sarebbero più visti e sentiti.

Cecilia e Luca di Matrimonio a Prima vista 4 starebbero ancora insieme

Cecilia e Luca stanno ancora insieme? La coppia è rimasta particolarmente nel cuore dei fan del Reality Show di Real Time. I due hanno mostrato fin dal loro primo incontro una certa sintonia.

Dopo il matrimonio, entrambi hanno vissuto i giorni successivi con ironia e passione. Vicini e complici, non potevano fare a meno l'uno dell'altra. I problemi sono iniziati durante il rientro. Luca si è chiuso in se stesso, indispettendo Cecilia con i suoi lunghi silenzi. Nonostante ciò, hanno saputo accettare i loro limiti decidendo di proseguire la loro relazione. Stando alle anticipazioni di Matrimonio a prima vista 4 sei mesi dopo, Luca sarà presente a Grosseto.

In un primo momento Cecilia non ci sarà, sebbene il ragazzo dica che arrivi il giorno seguente. Così sarà. Ancora nulla di ufficiale, ma pare che Luca e Cecilia siano ancora sposati.