Oltre la Soglia il 13 novembre andrà in onda con la seconda puntata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Tosca e Di Muro saranno attratti l'una dall'altro, non senza complicazioni. Il magistrato vuole scoprire che cosa si nasconde dietro l'atteggiamento sfuggente e guardingo della psicologa. La fiction ha come protagonista assoluta Tosca, interpretata da Gabriella Pession. Gabriella è una psicologa che ha come unico obiettivo aiutare dei ragazzi difficili, arrivati nell'istituto dove lavora.

Con il passare del tempo, emergeranno anche i lati oscuri di Tosca, che si scoprirà essere stata affetta a sua volta dalla schizofrenia. Solo il collega Alessandro è a conoscenza di questa situazione consapevole che, se venisse a galla, potrebbe compromettere la posizione lavorativa della bella psicologa. Puntata dopo puntata, verranno esplorati i segreti del subconscio umano e le difficoltà quotidiane legate alle patologie psichiche. La dottoressa le affronterà con ironia e ribellione, metodo che non piacerà ai suoi superiori.

Oltre la Soglia anticipazioni seconda puntata del 13 novembre

Cosa accadrà nella seconda puntata di Oltre la Soglia, in programma mercoledì 13 novembre? La storia clinica che verrà presa in esame sarà quella di Roberto e Silvia. La ragazzina ha crisi di rabbia talmente forti da essere costretta a finire in istituto, dove incontrerà Tosca. La dottoressa vuole indagare il motivo che spinge una ragazza così ligia al dovere e posata ad avere questi sintomi preoccupanti.

L'amica di Silvia però, complicherà le cose omettendo dei particolari importanti. Roberto invece è un ragazzino che, senza la musica, non riesce a gestire la realtà. Anche in questo caso, sarà Tosca a provare ad entrare nel suo mondo. Le anticipazioni della fiction continuano con l'interesse di Di Muro nei confronti di Tosca che, dal canto suo, pare ricambiare le attenzioni. Nonostante ciò, la psicologa è sempre sfuggente.

L'affascinante magistrato, con il quale la psicologa maturerà un rapporto di amore e di odio, non perderà tempo per indagare sul suo passato. Scoprirà che Tosca è stata affetta da schizofrenia?

Dove rivedere gli episodi di Oltre la Soglia

La fiction con protagonista Gabriella Pession nei panni di Tosca, una psicologa decisamente anticonformista, si compone di dodici episodi totali, che andranno in onda su Canale 5 in prima serata ogni mercoledì, salvo cambi di palinsesto.

Chi non riuscisse a seguirli in diretta, può vedere le repliche accedendo al portale gratuito di Mediaset Play. Nel frattempo, appuntamento con la prima puntata di Oltre la Soglia il 6 novembre su Canale 5.