A dispetto di tutti coloro che credevano che la loro relazione non avesse un futuro, procede senza intoppi la storia d'amore che vede protagonisti Pamela ed Enzo, i quali, non molto tempo fa, hanno lasciato da coppia il trono over di Uomini e donne. Tra i due non sono di certo mancate le incomprensioni, che li stavano anche portando a dirsi addio per sempre. Evidentemente il colpo di fulmine è scoccato e adesso, lontani dalle telecamere, hanno trovato un loro equilibrio, per questo hanno deciso di fare una vacanza insieme.

Il viaggio a Dubai

"La nostra prima vacanza insieme", con queste parole che corredano uno scatto molto romantico, Pamela Barretta ha informato i suoi numerosi follower che in questi giorni si sta godendo qualche giorno di riposo in compagnia del suo attuale fidanzato Enzo, conosciuto nel dating show di Canale 5. La coppia ha scelto la favolosa Dubai per trascorrere un po' di tempo insieme, lontano da tutto e da tutti.

La vacanza aiuterà i due a conoscersi meglio, a rilassarsi e a consolidare il loro rapporto appena nato.

Pamela ed Enzo appaiono felici e sorridenti: abbracciati e con alle spalle uno skyline da fare invidia. I due hanno voluto condividere la loro felicità, probabilmente anche per dimostrare che tutti i dubbi e le perplessità, che hanno avuto largo spazio durante le prime fasi della conoscenza, sono ormai acqua passata. Adesso l'ex dama appare serena e le gelosie reciproche, probabilmente, sono state spazzate via.

La storia di Pamela ed Enzo a Uomini e Donne

Durante la conoscenza, caratterizzata da un interesse reciproco e repentino, Pamela, che non ha mai nascosto di essere una donna molto gelosa, si è scontrata con le abitudini di vita "da single" di Enzo, che abita a Budapest. Anche l'ex cavaliere, però, ha mostrato di non gradire l'abbigliamento provocante di Pamela durante una delle sfilate (quella in cui la ex dama indossava un body di pizzo) e neanche il fatto che lei uscisse a cena con amici senza rispondergli al telefono.

Tali incomprensioni li stavano portando quasi alla rottura definitiva.

Successivamente, però, quando pareva che tutto stesse per giungere a un triste epilogo, entrambi hanno avuto il coraggio di uscire dal programma insieme, tra le battute di Tina e Gianni che sostenevano che presto avrebbero fatto ritorno nei rispettivi parterre. In realtà quando si sono trovati faccia a faccia, i due hanno superato le difficoltà. Anche le critiche di coloro che sostengono che la Barretta abbia scelto Enzo per via della vita di lusso che l'uomo può offrirgli, sembrano non toccare l'ex dama, che si sta godendo un momento di felicità.

Non è escluso che i due tornino in trasmissione per poter raccontare le ultime liete evoluzioni della loro storia d'amore.