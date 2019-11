Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla "guerra" che si starebbero facendo a distanza Giulia De Lellis e Belen Rodriguez; l'ultimo rumors che è circolato in merito è quello che coinvolge il fumantino fratello dell'argentina, Jeremias. Il blog "Vicolo delle News" sostiene che le Stories che il giovane ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore, sarebbero una frecciatina neppure troppo velata all'influencer con la quale ha condiviso l'esperienza del GF Vip 2.

Jeremias difende Belen da Giulia? L'indiscrezione del web

È passata circa una settimana da quando Giulia De Lellis si è sfogata sui social network contro qualcuno che avrebbe osato "pestarle i piedi". "È meglio se sto zitta, perché se parlo rovino famiglie. Potete dormire sonni tranquilli, perché non ho intenzione di rovinare nessuno. Vi ringrazio che mi imitate male e fate solo figure di m... Sappiate che io so e vedo tutto, quindi occhio", sono queste le dichiarazioni più significative dell'influencer che stanno impazzando in rete da giorni.

L'ipotesi che sia Belen Rodriguez la destinataria di questo "avvertimento" sta prendendo sempre più piede: si dice che l'argentina abbia replicato alla 23enne prima definendo "orrendo" il filtro bellezza che usa su Instagram e poi mettendo "mi piace" ad un post di Trash Italiano che prendeva in giro la romana. Ad alimentare le chiacchiere su questa vicenda, sono le due Stories che Jeremias ha pubblicato sul suo account qualche ora fa, entrambe apparentemente riferite all'ex compagna di GF Vip.

"Ma da quando IG si utilizza per minacciare le persone? Scusate, mi sono perso qualcosa", ha scritto ieri il fratello della showgirl senza dare ulteriori spiegazioni.

Le motivazioni della presunta lite tra primedonne

"Io lo dico da un po' che la vita è come una partita di tennis: senza p... non si gioca", ha aggiunto il giovane Rodriguez in quella che tanti hanno interpretato come una difesa a spada tratta della sorella maggiore.

Il blog "Vicolo delle News", in particolare, sostiene che il bel Jeremias si sia esposto sui social network per stigmatizzare l'atteggiamento aggressivo che l'ex amica Giulia avrebbe avuto di recente nei confronti di Belen.

Qualora le Stories del ragazzo fossero realmente riferite alla De Lellis, vorrebbe dire che tra quest'ultima e la conduttrice di "Tu sì que vales" ci sarebbe davvero una guerra in atto.

I bene informati, infatti, sono certi del fatto che la ex e l'attuale compagna di Andrea Iannone siano ai ferri corti per molte ragioni: gli intrecci amorosi dei quali si sono rese protagoniste (oltre al pilota, le due si dice avrebbero in comune anche una storia con Damante), la passione per i tutorial di trucco e la condivisione dello stesso stilista, Giuseppe Di Cecca.