Nuovo colpo di scena nella relazione sentimentale che vede protagonisti Ida Platano e Riccardo Guanieri: dopo la lite che la coppia ha avuto durante la registrazione del 9 novembre del trono over, i due sono apparsi felici e sorridenti insieme in una Instagram Story postata dal cavaliere. Cosa sia accaduto precisamente dopo la discussione che è culminata con le lacrime di Ida nel suo camerino non è stato reso noto ma sta di fatto che i due avranno trovato un punto d'accordo, tanto da decidere di passare del tempo insieme.

Ida e Riccardo su un treno insieme

Insieme su un treno, sorridenti e lieti: questa è l'ultima immagine che ci regalano i social di Ida e Riccardo. A mostrare l'accordo apparentemente ritrovato è proprio il Guarnieri che ha voluto far sapere a tutti i fan che dopo la discussione, abbastanza irruenta che ha avuto luogo durante la registrazione del 9 novembre del trono over di Uomini e Donne, qualcosa è nuovamente cambiato, stavolta in meglio.

La storia della coppia è costellata di alti e bassi: dopo la riappacificazione, avvenuta poco meno di un mese fa, numerose sono state le lamentele di Ida che denuncia uno scarso trasporto fisico da parte di Riccardo e pare che ancora un equilibrio non sia stato trovato.

Secondo quanto riporta IlVicolodelleNews, Riccardo, seguito da Ida, è uscito dallo studio dopo aver saputo che Armando Incarnato ha fatto una carezza alla dama.

Al termine della registrazione, poi, la Platano è apparsa disperata in lacrime, dopo l'ennesima discussione. E' chiaro che, successivamente, è accaduto altro tra i due lontano dalle telecamere, visto che la coppia ha preso un treno insieme, ma senza far conoscere la destinazione scelta. Ma a questo punto, la cosa importante è il fatto che Ida e Riccardo, ancora una volta nonostante tutto e tutti sono insieme.

Cosa è accaduto dopo la registrazione?

La teoria di Tina Cipollari, secondo la quale tra i due c'è solo amicizia ed affetto e non più amore, pare dunque smentita dalle ultime immagini social. Le incomprensioni sembrano essere superate di nuovo, ma per conoscere i particolari, o almeno quelli che Ida e Riccardo vorranno raccontare al pubblico che li segue con affetto, si dovrà attendere la nuova registrazione del trono over.

Quel che è certo è che la coppia ha un rapporto 'ballerino' ma che non finisce mai di appassionare.

Come è accaduto a Ursula e Sossio, ormai genitori di una bimba e presto marito e moglie, pare che la loro relazione sia destinata a regalare nuove emozioni ai telespettatori del dating show di Canale 5. L'appuntamento con Ida e Riccardo è al prossimo scatto social o alla prossima puntata di Uomini e donne.