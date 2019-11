La seconda puntata di Pezzi Unici va in onda domenica 24 novembre alle 21:25 su Rai 1. Stando alle anticipazioni della fiction, proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo. Nello stesso tempo, le vite dei ragazzi si intrecciano sempre di più, dando il via a nuove amicizie e preludi d'amore. Pezzi Unici, diretta da Cinzia TH Torrini e prodotta da Rai Fiction, racconta la decisione di Vanni (Sergio Castellitto), un anticonformista artigiano fiorentino.

Sarà proprio nella sua bottega che l'uomo deciderà di aiutare dei ragazzi difficili a trovare la loro strada con un programma di riabilitazione sociale. Vanni sembra sempre allegro e scanzonato, ma in cuor suo soffre terribilmente per la morte di suo figlio Lorenzo, rimasta ancora con molti lati oscuri ai quali dare una spiegazione. L'artigiano non può certo sapere che quei ragazzi sono legati in qualche modo alla storia di suo figlio. Vanni, insieme a loro, deciderà di scoprire la reale causa che ha portato Lorenzo alla morte.

Anticipazioni seconda puntata Pezzi Unici

I cinque ragazzi che ora animano la bottega di Vanni saranno per lui fondamentali. Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Pezzi Unici in programma il 24 novembre su Rai 1, gli stagisti forniranno all'artigiano altri pezzi importanti per ricostruire il puzzle sulla morte di Lorenzo. Lapo, Jess, Erica, Elia e Valentina lo conoscevano molto bene. Era infatti stato proprio Lorenzo a dare vita ad un laboratorio artigianale finalizzato a dare una direzione alle loro esistenze.

I ragazzi, tutti provenienti da case famiglie e con un passato difficile e tormentato, consideravano Lorenzo una guida e un amico prezioso. Proprio per questo, decideranno di aiutare Vanni a cercare la verità sulla morte misteriosa del figlio.

Vanni pronto a scoprire la verità sulla morte del figlio

Seppur inizialmente titubante, Vanni si affezionerà sempre di più ai ragazzi provenienti dalla casa famiglia.

Ad agevolare le cose ci penserà Anna, la responsabile della struttura dalla quale provengono i giovani. Nonostante i ragazzi riempiano la vita dell'artigiano, l'ombra sulla morte di Lorenzo non gli darà pace. Anche i giovani ospiti, che conoscevano molto bene Lorenzo, vogliono scoprire la verità su quanto successo e così aiuteranno Vanni a far emergere la verità. Ad ora, le indagini non hanno portato ad alcun risultato.

Vanni dovrà fare i conti anche con il difficile rapporto con la ex moglie Chiara. I due sono ormai separati da mesi. La disgrazia di Lorenzo ha certo contribuito ad allontanarli. Emergerà qualche nuovo indizio? Si saprà nella seconda puntata di Pezzi Unici in onda su Rai 1 il 24 novembre.