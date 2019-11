Pezzi Unici, la nuova fiction di Rai 1, parte domani domenica 17 novembre in prima serata. Il protagonista, Sergio Castellitto, interpreterà Vanni un artigiano provato dalla morte del figlio Lorenzo. L'uomo deciderà di occuparsi dei ragazzi che il figlio aiutava in una casa famiglia e di fare chiarezza sulla morte misteriosa di Lorenzo.

Anticipazioni prima puntata di Pezzi Unici: Vanni prende il posto del figlio alla casa famiglia

Le anticipazioni della prima puntata di Pezzi Unici raccontano che Vanni affronterà un terribile lutto.

A perdere la vita, infatti, sarà suo figlio Lorenzo, apparentemente per suicidio. Il ragazzo si occupava di tenere un corso di artigianato all'interno di una casa famiglia: insegnava a dei ragazzi problematici come intagliare il legno. La proprietaria della struttura chiederà a Vanni di continuare il lavoro di Lorenzo. In un primo momento, per l'uomo non sarà facile instaurare un rapporto con i suoi allievi, ma con il tempo capirà che tra loro potrebbe nascondersi la chiave per comprendere il perché della misteriosa morte di Lorenzo e vorrà andare a fondo della faccenda.

La nuova ed emozionante fiction targata Rai ha un cast di eccezione: oltre a Sergio Castellitto sono presenti Irene Ferri, Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Giorgio Berruti. Pezzi Unici, con la regia di Cinzia Th Torrini, racconterà la storia di Vanni deciso a fare luce sulla morte del figlio.

Pezzi Unici: la fiction con Castellitto e un cast eccezionale racconta di un padre che ha perso suo figlio

Lorenzo aveva un carattere irrequieto e un passato nel tunnel della droga ed è morto suicida (almeno ufficialmente). Vanni avrà un duro scontro con la moglie a proposito di questo, perché verrà accusato di indifferenza a causa del suo carattere schivo. L'uomo però non si rassegnerà e vorrà capire le cause della tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Lorenzo si era disintossicato e viveva in una casa famiglia dove con le sue conoscenze di artigiano aiutava ragazzi problematici a ricostruirsi una vita. Apparentemente, il ragazzo non avrebbe avuto nessun motivo di togliersi la vita, perché aveva iniziato un nuovo percorso che lo appagava.

Vanni prenderà a cuore i "pezzi unici", i ragazzi a cui Lorenzo insegnava l'arte di intagliare il legno, e con il tempo comincerà a sospettare anche che qualcuno di loro conosca la verità sulla morte di suo figlio.

Indagando, scoprirà che ognuno di quei ragazzi potrebbe avere avuto un valido motivo per eliminare Lorenzo.

Pezzi Unici è un giallo che lascia molto spazio ai sentimenti, senza perdere il filo di mistero che appassionerà il telespettatore nella ricerca della verità. L'appuntamento è per domenica 17 novembre, alle 21:20 circa, su Rai 1.