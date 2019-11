L'Isola di Pietro 3 va in onda su Canale 5 venerdì 22 novembre alle 21:20. Le anticipazioni dell'ultima puntata si concentrano sulla confessione di Monica, che si costituisce per la morte di Chiara. Sarà stata davvero lei o sta coprendo le spalle a qualcuno? Il ritrovamento di una felpa messa fiori posto sarà l'indizio giusto per chiudere il caso. Nel frattempo, Diego è pronto a fare il padre. Nel finale di stagione della Serie TV con Gianni Morandi, i telespettatori vedranno Valerio depistare le indagini. Ancora tanti dunque, i misteri irrisolti.

L'Isola di Pietro 3, anticipazioni: Monica confessa di aver appiccato l'incendio

Nella prima serata di venerdì 22 novembre, su Canale 5 andrà in onda il finale di stagione della serie Tv. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 svelano che ci sarà una svolta improvvisa nelle indagini per la morte di Chiara. Monica si costituisce e racconta di aver appiccato il fuoco. Tuttavia, la sua confessione con convincerà affatto Pietro, Valerio ed Elena.

I tre sono infatti certi che Monica si sia autodenunciata per coprire la reale colpa di una terza persona, si tratta forse di Stella?

Nel frattempo, Elena e Diego si recano nel magazzino in cui sono conservati i reperti delle indagini. I due si accorgeranno che una felpa è stata spostata. Nel frattempo, Valerio non perde occasione per depistare le indagini e confondere le acque. Caterina, dopo aver rinunciato a partire con Leonardo, capisce di amare ancora Diego e fa il possibile per recuperare il loro rapporto. Tra loro però, sembrano esserci ulteriori ostacoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Diego pronto a costruire una famiglia con Margherita

Le anticipazioni dell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3 del 22 novembre rivelano inoltre che Diego, dopo aver scoperto di essere il padre di Anna, sarà pronto a formare una famiglia con Margherita. Caterina, vedendo il suo ex fidanzato insieme alla ragazza, ne soffrirà terribilmente. Pietro offrirà conforto alla nipote, ma un imprevisto arriverà puntuale a sconvolgere tutti i piani.

Valerio ed Elena continueranno ad indagare sulla morte di Chiara, convinti che la Mirafiori abbia mentito sulla sua reale implicazione nell'omicidio della povera ragazza. Dopo aver depistato le indagini, Valerio penserà che chiedere un trasferimento sia una buona idea per togliersi dai guai. Elena non sarà affatto d'accordo e proverà a convincerlo a rimanere, almeno fino a quando il caso di Chiara non sarà chiuso, ci riuscirà?

E ancora, Caterina tenterà di giocarsi il tutto e per tutto per tornare con Diego? Tutte le risposte, nell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3 in programma venerdì 22 novembre sulla rete Ammiraglia.