Cresce l'attesa per la messa in onda della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il popolare e seguitissimo reality show che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Il direttore di 'Chi' prenderà in mano le redini della trasmissione dopo le tre edizioni di successo presentate da Ilary Blasi. Signorini non sarà solo in studio, bensì accompagnato da due opinionisti i cui nomi sono stati svelati nelle scorse ore: trattasi di Pupo e Wanda Nara.

E poi ancora occhi puntati sui possibili concorrenti di questa quarta edizione: tra le candidate spicca il nome di Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip 4, svelati i nuovi opinionisti: Pupo e la Nara al fianco di Signorini

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che questa nuova edizione andrà in onda a partire dal prossimo mese di gennaio e, come da tradizione, proseguirà per circa tre mesi in prime time.

In studio a Cinecittà, ad affiancare il presentatore Alfonso Signorini ci sarà Pupo, il celebre cantante e conduttore di svariati programmi in onda sulle reti Rai. In passato Pupo è stato anche inviato del reality show La Fattoria condotto da Barbara D'Urso sempre su Canale 5.

Al fianco di Pupo ci sarà Wanda Nara, la showgirl e procuratrice calcistica moglie di Mauro Icardi che ogni domenica sera vediamo in seconda serata sulla rete ammiraglia del Biscione come opinionista a Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo.

Immediata la reazione della Nara, la quale sui social ha prontamente commentato la sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip 4, ammettendo di essere molto contenta per l'opportunità che le è stata data da Mediaset e che non vede l'ora di poter spiare i vari concorrenti di quest'anno.

Loredana Lecciso tra le papabili concorrenti del nuovo GF Vip 4

Ma chi saranno i nuovi inquilini che entreranno nella casa più spiata d'Italia quest'anno?

Le anticipazioni rivelano che sono tanti i nomi dei probabili personaggi famosi che sarebbero candidati come nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip 4.

Tra questi spicca quello di Loredana Lecciso, l'ex compagna di Albano Carrisi la quale, in diverse interviste, non ha mai smentito una sua probabile incursione all'interno della casa di Cinecittà, ammettendo che con la conduzione di Signorini si sentirebbe maggiormente 'al sicuro', dato che è una persona di cui si fida ciecamente.

E poi ancora tra i nomi che sono circolati in queste ultime settimane, segnaliamo quello del conduttore e giornalista Michele Cucuzza ma anche quello della showgirl Antonella Elia, che approderebbe al GF Vip dopo l'esperienza maturata all'Isola dei famosi e quella a Pechino Express.