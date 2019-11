Questa domenica sera ha debuttato in prime time su Rai 1 la nuova fiction dal titolo 'Pezzi Unici' con protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Il protagonista è il falegname Vanni, il quale avrà il compito di insegnare a cinque ragazzi che hanno avuto dei problemi con la giustizia, il mestiere della falegnameria ma soprattutto a tornare alla vita. Anche lui, però, in un certo modo dovrà tornare a riprendere in mano le redini della sua esistenza dopo aver affrontato il terribile lutto del figlio. Chi non avesse seguito la prima puntata della fiction può rivederla da oggi in replica streaming online sul sito RaiPlay.

Dove rivedere la prima puntata di Pezzi Unici in replica streaming

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la prima puntata di 'Pezzi Unici' può essere rivista in replica streaming accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari. In questo modo, infatti, avrete la possibilità di rivedere la puntata d'esordio della fiction con Sergio Castellitto, comodamente dal vostro tablet oppure dal vostro dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

In questo modo sarà possibile rivedere gli episodi di questa fiction, ma anche di tutte le altre serie televisive proposte dalle reti Rai in qualunque momento lo si desidera, dato che basterà avere una buona connessione Internet per usufruire del servizio streaming.

La prima puntata di 'Pezzi Unici', con i suoi intrighi e la sua aura di mistero, ha già catalizzato l'attenzione degli spettatori social.

In moltissimi, infatti, hanno commentato con piacere gli episodi che sono stati trasmessi ieri sera 17 novembre in prime time. I pareri su questo nuovo prodotto sono positivi e questo fa ben sperare anche per il verdetto auditel.

Le parole di Sergio Castellitto sul protagonista di Pezzi Unici

L'attore protagonista Sergio Castellitto, intervistato dal settimanale 'Telepiù', ha ammesso di essere molto contento di aver preso parte a questa fiction, che ha definito un'avventura riuscita.

Nel descrivere il suo personaggio, Castellitto ha rivelato che Vanni è un uomo rude, complicato ma allo stesso dotato di un grande cuore. Il suo cuore, però, è ferito da quella che è una vera e propria tragedia per un genitore, ovvero la morte di un figlio.

Castellitto ha aggiunto che del personaggio di Vanni gli è piaciuta la sua scontrosità e il suo essere un uomo pieno di difetti. 'Le imperfezioni lo hanno reso speciale', ha dichiarato l'attore.

Tra i protagonisti di Pezzi Unici vi è anche la bravissima Loretta Goggi, che fa una partecipazione nei panni di una cliente della bottega di Vanni.