Si rinnova anche questa settimana sulle reti Rai l'appuntamento con la fiction con protagonisti Daniele Liotti (Francesco Neri), Rocio Munoz Morales (Eva Fernandez), Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Giulia Fiume (Adriana Ferrante), "Un passo dal cielo 5". Giovedì 7 novembre, infatti, andrà in onda in prime time su Rai 1 la penultima puntata della quinta stagione in cui Francesco e Vincenzo partiranno alla volta di un paese tedesco nella speranza di svelare tutti i segreti che, da tanto tempo, rincorrono nella loro vita, mentre Valeria potrebbe mettere nei guai Vincenzo per colpa della piccola Carmela.

La quinta stagione della serie sta riscuotendo un discreto successo fra il pubblico di Rai 1, tanto che la puntata della scorsa settimana, l'ottava, andata in onda il 2 novembre, è stata seguita da 4.136.000 di telespettatori con uno share del 20.1%, vincendo nettamente sulla concorrenza (Il Viaggio di Temptation Island Vip). Per tutti coloro che non riusciranno a seguire la quarta puntata in chiaro su Rai 1, sarà disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della nona puntata

Nello specifico si informa che la replica della nona puntata di "Un passo dal cielo 5" sarà reperibile soltanto online sul sito Rai Play. Tale sito permette agli utenti, previa registrazione, di visualizzare in streaming le repliche di tutte le serie televisive e gli show trasmessi sui canali Rai negli ultimi anni. La registrazione è gratuita ed è facilmente effettuabile dalla homepage del sito, da cui è possibile anche scaricare un'app con cui vedere le repliche sugli smartphone e i tablet di ultima generazione, adeguatamente forniti di una rete mobile attiva.

Anticipazioni

Le anticipazioni di "Un passo dal cielo 5" ci segnalano che, nel corso delle loro indagini, Francesco e Vincenzo incontreranno un controverso direttore di banca, che si rivelerà essere custode di importanti verità. Le rivelazioni dell'uomo, infatti, condurranno Nappi e Neri a seguire una misteriosa pista che li spingerà ad intraprendere un pericoloso viaggio alla volta di un paesino della Germania.

Arrivati lì, gli uomini si renderanno conto di essere sul punto di scoprire qualcosa di veramente importante per la loro indagine. Nel frattempo, Emma approfitterà dell'assenza di Francesco per riflettere sul loro rapporto e prendere un'importante decisione per il suo futuro. Intanto, Valeria si sentirà sempre più legata alla piccola Carmela, arrivando a commettere anche un grave errore pur di non dividersi da lei.

La sua leggerezza, però, col tempo, potrebbe avere dei risvolti poco positivi per il futuro di Vincenzo.