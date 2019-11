La puntata de Il Paradiso delle signore di oggi, 18 novembre, confermerà la partenza di Nicoletta e la conseguente disperazione di Riccardo. Dopo essere rimasto una notte fuori casa, il giovane Guarnieri proverà a contattare l'amata ma non riuscirà a raggiungere nessun risultato degno di nota. Vivrà quindi alcuni giorni di profondo dispiacere, durante i quali troverà conforto soprattutto nell'affetto della sorella Marta.

Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi cosa accadrà alla sua vita privata dopo la fine della storia d'amore con la Cattaneo? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni relative al mese di novembre durante le quali si prospetterà la possibilità di un nuovo amore per lui. E la persona in questione non sarà Ludovica, come sperato da Adelaide.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Riccardo si scusa con Angela

Nelle trame de ll Paradiso delle signore del mese di novembre, Riccardo sarà in preda alla disperazione più totale dopo la partenza di Nicoletta. Cosimo tenterà di stare vicino all'amico, organizzando un pranzo al Circolo.

In tale circostanza, Guarnieri si scuserà con Angela per averla trattata male in precedenza, quando lei aveva rifiutato di servirgli altre bevande alcoliche. E proprio questo senso di frustrazione troverà conferma in seguito, quando la giovane troverà la lettera scritta da Riccardo dopo essere venuto a conoscenza della partenza di Nicoletta. Questo rapporto non dovrà essere sottovalutato in seguito e più precisamente nelle puntate in onda l'ultima settimana di novembre.

In tale periodo, infatti, Angela resterà vittima di un crollo fisico, conseguenza dell’incidente il cui responsabile sarà proprio Riccardo. Il giovane Guarnieri, che si riterrà colpevole dell'accaduto, correrà in soccorso della Barbieri e la porterà alla villa.

Trame Il Paradiso delle signore, novembre: Adelaide spinge il nipote verso Ludovica

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del mese di novembre, Adelaide tenterà di favorire l'avvicinamento di Riccardo a Ludovica e organizzerà un loro incontro al Circolo.

Il suo piano, però, non darà l'esito sperato dato che il nipote si troverà ben presto coinvolto nell'incidente di Angela. Quest'ultima verrà accolta a villa Guarnieri dove riceverà, apparentemente, l'aiuto di tutti. In realtà, Adelaide e Umberto saranno preoccupati all'idea che la sua presenza possa alimentare pettegolezzi. La contessa, in particolare, continuerà a spingere il nipote verso Ludovica anche se lui sembrerà avere delle intenzioni diverse: conoscere meglio Angela per la quale comincerà a nutrire dell'evidente interesse.

Ascoltata la conversazione tra lo stesso Riccardo e Adelaide, la giovane ospite deciderà però di lasciare la villa senza alcuna spiegazione. Una volta casa, apprenderà che Umberto ha lasciato a Marcello un assegno come risarcimento per l'incidente di qualche giorno prima.