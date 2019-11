Sono passate un po' di settimane da quando abbiamo visto il confronto finale tra Pago e Serena Enardu, una delle coppie più controverse dell'ultima stagione di Temptation Island Vip. Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale del reality show durante la quale sono stati trasmessi i momenti salienti che hanno visto protagoniste le coppie in gare. Pago e Serena, alla fine di questo percorso, hanno scelto di dirsi addio e in queste ore, sui social, la Enardu ha smentito un suo possibile ritorno di fiamma con il cantante, precisando che in questo momento della sua vita intende pensare a se stessa.

Le nuove parole di Serena dopo l'addio con Pago

Chi ha seguito il reality show sa bene che è stata in primis la bella Serena a voler troncare definitivamente la sua relazione con Pago che andava avanti ormai da circa sette anni.

Un addio che non è stato facile per la Enardu ma al tempo stesso doveroso, perché come ha precisato lei stessa durante i vari confronti con il cantante, in quelle settimane all'interno del villaggio delle tentazioni si è resa conto del fatto di non provare più un vero sentimento nei confronti del suo compagno e così ha preferito chiudere questa relazione.

In queste ore Serena è tornata a parlare di questo delicato momento della sua vita e lo ha fatto rispondendo alle domande dei vari follower su Instagram.

La Enardu ha ammesso che in questo momento ha bisogno di risistemare tutto nella sua vita: 'Non è facile ma neppure difficilissimo', ha dichiarato. E poi ancora ha aggiunto che ci sono dei giorni in cui non ha voglia di fare niente e altri in cui sente di avere l'energia a mille.

A coloro che erano preoccupati anche per il suo aspetto fisico, Serena li ha tranquillizzati dicendo che sta mangiando sebbene quello che è successo a Temptation island le ha completamente stravolto la vita. 'Bisogna quindi avere un po' di pazienza', ha aggiunto la Enardu.

'Soddisfatta di quello che ho fatto', dice la Enardu

Tuttavia quando le chiedono se ha avuto qualche ripensamento sull'addio con Pago e se sia possibile un ritorno di fiamma, la Enardu ha precisato di non essere pentita della scelta che ha fatto al momento del falò finale a Temptation Island Vip. 'Soddisfatta di tutto quello fatto finora', ha precisato la ragazza la quale ha aggiunto di essere consapevole del fatto di aver fatto qualcosa per se stessa e per migliorare la sua vita.

Insomma assistere ad un ritorno insieme di questa coppia così chiacchierata sembra alquanto impossibile. Sebbene Serena sia abbastanza provata da questo addio con Pago non sembra voler tornare indietro sui suoi passi. Al momento, infatti, ha bisogno soltanto di un po' di tempo per metabolizzare il tutto ma il suo scopo è quello di andare avanti e, quindi, di voltare pagina.