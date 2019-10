Domani, mercoledì 23 ottobre, uscirà un nuovo numero di "Chi" che dedicherà spazio alla coppia più discussa dell'ultima edizione di Temptation Island Vip: Serena Enardu e Pago. La sarda ha ammesso di non provare più nulla per l'ex compagno e di aver sofferto molto nel dirglielo; lui, intanto, conferma la fine della relazione ma non nega di sentire tanto la mancanza della donna con la quale è stato quasi 7 anni.

Serena su Pago: 'Mi fa male averlo lasciato'

La pagina Instagram ufficiale della rivista "Chi", ha pubblicato in anteprima alcuni stralci dell'intervista che Serena Enardu ha rilasciato a poche settimane dalla fine di Temptation Island Vip. L'ex tronista di Uomini e donne, considerata da molti la protagonista assoluta dell'edizione del reality che si è appena conclusa, ha parlato a cuore aperto della rottura con l'uomo con il quale stava da molti anni.

"Mi fa male averlo lasciato, ma io e Pago non stavamo più bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male. Ho sbagliato, infatti oggi sono in cura da una psicologa. Ho distrutto tutto per tutelarlo", ha fatto sapere la sarda al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Se durante il falò di confronto davanti ad Alessia Marcuzzi ha faticato ad ammettere che non prova più niente per l'ormai ex fidanzato, è a "Chi" che la gemella di Elga ha confidato: "Non lo amo più".

Nessun accenno nelle anticipazioni apparse sui social network, sul feeling che è nato nel villaggio tra Serena e il single Alessandro: alcuni rumors sostengono che i due si frequentino ancora lontano da occhi indiscreti, ma per adesso non c'è nessuna prova che possa confermare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Pago pensa ancora alla ex: 'Mi manca'

Anche Pacifico Settembre ha rilasciato un'intervista esclusiva alla rivista di Gossip di Signorini. Le anticipazioni che sono state date su Instagram, fanno sapere che il cantante ha concentrato la sua attenzione soprattutto su quello che è successo tra lui e la Enardu dopo la fine del programma.

"Dopo Temptation, ci siamo rivisti e abbiamo sia pianto che parlato.

Ma oggi siamo lontani, non c'è futuro", ha fatto sapere Pago a Chi.

Nonostante sia consapevole del fatto che con Serena è finita per sempre, il sardo non può negare di pensare ancora tanto a lei: "Mi manca da morire".

Il racconto di Serena e Pago su quello che è accaduto tra loro al termine del reality Mediaset, continua anche in Tv: giovedì 31 ottobre, infatti, su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island Vip nella quale tutte e 8 le coppie del cast confermeranno oppure smentiranno le decisioni che hanno preso al falò di confronto davanti alla Marcuzzi non più di qualche settimana fa.