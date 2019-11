Sta per iniziare una nuova settimana in compagnia della soap opera Il Paradiso delle signore in onda con grande successo su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia della tv di Stato fino al 15 novembre rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno il personaggio di Nicoletta, il cui tradimento ai danni del marito Cesare è stato scoperto.

Nicoletta e Riccardo, infatti, si sono lasciati andare alla passione travolgente ma vedremo che questo loro amore non è destinato ad avere vita lunga, dato che i due saranno ben presto costretti a prendere le distanze.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore: Nicoletta pronta a lasciare la soap

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di questa settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Nicoletta e Riccardo cercheranno di studiare un piano che preveda la loro fuga d'amore, lontani da tutto e tutti, per vivere il loro sogno.

Il loro piano, però, non andrà a buon fine e infatti ben presto i due saranno costretti a mettere da parte il loro progetto.

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che Cesare riceverà un'importantissima proposta di lavoro che tuttavia lo porterà per diverso tempo lontano da Milano. Un'offerta di quelle irrinunciabili che spingerà Cesare ad accettarla ma il medico vorrà al suo fianco anche la famiglia e quindi per tale motivo Nicoletta sarà obbligata a seguirlo in questa trasferta lavorativa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, quindi, rivelano che assisteremo ben presto all'uscita di scena di Nicoletta, la quale sarà costretta a seguire suo marito Cesare e di conseguenza a mettere la parola fine alla sua relazione seppur clandestina con Riccardo. Un addio che è stato confermato anche dall'attrice stessa che veste i panni di Nicoletta, attraverso un commento che ha postato sulla sua pagina Instagram.

Riccardo volterà pagina con Angela

La bella e talentuosa Federica Girardello, parlando del futuro del suo personaggio all'interno del cast della soap opera di successo di Rai 1 ha dichiarato: 'Si, per ora non ci sarò più nella serie. In futuro non lo so'. Una notizia che potrebbe lasciare l'amaro in bocca a tutti i fan di Nicoletta, i quali avevano sperato in un clamoroso ritorno di fiamma con Riccardo.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se ci sarà modo di rivedere Nicoletta tra le protagoniste di questa quarta serie de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni rivelano che anche per Riccardo ci saranno delle novità importanti dato che l'uomo farà un nuovo incontro che non lo lascerà indifferente. Il suo percorso, infatti, si incrocerà con quella di Angela Barbieri.