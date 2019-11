Il parere che Claudia Dionigi ha espresso in queste ore sul Trono Classico di Uomini e donne, sembra essere in linea con quello della maggior parte degli spettatori: gli attuali tronisti, infatti, non riescono a far breccia nel cuore del pubblico. Sembrano essere lontanissimi i tempi in cui la versione "giovani" del dating-show monopolizzava gli ascolti grazie ai percorsi di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Giulio Raselli & Co., infatti, non convincono il pubblico, che è sempre più diffidente e proiettato verso il Trono Over.

Claudia 'voce del popolo': i tronisti di U&D non piacciono

Cosa ne pensano gli ex protagonisti di Uomini e Donne dei "colleghi" che hanno preso il loro posto sia sulla poltrona rossa che nel ruolo di corteggiatori? A rispondere a questa curiosità è stata per prima Claudia Dionigi, una delle ragazze che l'anno scorso ha conquistato tutto il pubblico con la sua simpatia.

La fidanzata di Lorenzo Riccardi, nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, non ha usato giri di parole nel commentare le puntate dei "giovani" che stanno andando in onda di recente.

A chi le ha chiesto cosa ne pensi del Trono Classico di quest'anno, la romana ha fatto sapere: "Se devo essere sincera, mi sta lasciando sempre più allibita".

La 29enne, però, ha espresso un parere positivo su Giovanna, la corteggiatrice di Giulio Raselli, che Tina Cipollari ha preso di mira a favore della più pacata Giulia D'Urso: "A me piace solo lei, la vedo sincera". Insomma, il pensiero di Claudia va di pari passo con quello della maggior parte dei telespettatori: gli attuali tronisti non convincono il pubblico, perché non riescono a creare dinamiche che facciano crescere gli ascolti, nettamente a favore del Trono Over ogni settimana.

I dubbi del pubblico: dal rapporto Giulio-Giulia, alla 'promozione' di Veronica dopo il no

Il pubblico dal Trono Classico non è convinto di varie cose: innanzitutto, molte scelte della redazione non sono piaciute al pubblico da casa, che le ha reputate illogiche. A far storcere il naso a gran parte dei fan di Uomini e Donne, per esempio, è stata la scelta di premiare Veronica Burchielli con il trono pochi minuti dopo aver detto "no" alla scelta di Alessandro Zarino.

Il parere espresso da tanti è che è assurdo far diventare tronista una persona che ha rifiutato il ragazzo che ha corteggiato per settimane, facendo credere a tutti di aver perso la testa per lui.

Un'altra faccenda che non piace ai telespettatori è quella che coinvolge Giulio Raselli e Giulia D'Urso: negli ultimi giorni, infatti, sono tanti gli indizi che i curiosi stanno raccogliendo per dimostrare che i due si conoscono da molto tempo prima di arrivare a U&D. In una fotografia risalente alla scorsa estate, per esempio, si vede il tronista vicinissimo a una mora che sul piede sfoggia un tatuaggio identico a quello che ha la sua attuale corteggiatrice.

L'ipotesi che impazza sul web, dunque, è che i due giovani stiano fingendo davanti alle telecamere, portando avanti un accordo stipulato mesi fa lontano da occhi indiscreti.