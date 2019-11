Gli spoiler di Una vita riguardanti le puntate in programma dall'11 al 15 novembre in Spagna, rivelano che Genoveva Salmeron e Ursula Dicenta inizieranno una guerra senza esclusioni di colpi. La vedova di Samuel, infatti, ordinerà a Fermin di eliminare la vecchia istitutrice. Marcia, invece, soffrirà a causa di Felipe mentre Lolita sarà gelosa di Maite.

Una Vita, puntate spagnole 11-15 novembre: Ursula ferisce Genoveva

Nuovi avvenimenti emozioneranno i telespettatori di Acacias 38 nel corso di questa nuova settimana in terra iberica.

Le anticipazioni di Una Vita in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre, rivelano che Felipe eviterà che lo scontro tra Genoveva e Ursula finisca in tragedia. Tuttavia, la Salmeron non racconterà di essere stata ferita al braccio dalla Dicenta. Marcia, invece, soffrirà molto dopo aver scoperto che l'Alvarez Hermoso ha reso ufficiale la storia con la vedova di Samuel. Intanto la rivalità tra Marcelina e Lolita finirà grazie all'intervento di Jacinto. Peccato, la Casado scopra che Antonito ha stretto un'amicizia con la nipote di Armando.

Camino e Maite sempre più complici

Camino e Maite dimostreranno di essere sempre più complici, tanto da recarsi a visitare i musei. Ma ecco che Felicia sosterrà che l'arte sia una perdita di tempo in quanto sua figlia sta trascurando i suoi obblighi al ristorante. Ursula, invece, minaccerà Genoveva di raccontare la verità sulla morte di Bryce. Peccato che la Salmeron dimostri di non temere la vecchia istitutrice.

La brasiliana, intanto, soffrirà per essere stata dimenticata troppo velocemente da Felipe. Infine, Servante avrà una nuova idea per migliorare gli affari del chiosco, mentre Augustina apprenderà che la Dicenta ha perso il lavoro a casa della sua padrona.

Marcia consolata da Santiago

Le trame di Una Vita in onda in Spagna a metà novembre su La 1 (11-15 novembre), rivelano che Ursula e Genoveva continueranno a farsi la guerra.

Se la madre di Blanca cercherà un modo per proteggersi dalle minacce della vedova di Samuel, quest'ultima farà uccidere il sicario che aveva eliminato Alfredo. Marcia, invece, disperata correrà tra le braccia di Santiago dopo aver incontrato la Salmeron per la strada. Allo stesso tempo, Fermin rivelerà di aver fallito la sua missione durante un incontro segreto con la Salmeron.

La Dicenta apprende che Fermin vuole ucciderla

La Dicenta, nel frattempo, scoprirà che la sua padrona ha commissionato il suo omicidio a Fermin.

Per tale ragione, la vecchia istitutrice si intrufolerà in casa dell'Alvarez Hermoso per chiamare Bilbao, la città natale di Genoveva. Camino, invece, si arrabbierà moltissimo con Emilio quando scoprirà di essere stata spiata dalla madre. Proprio quest'ultima e Lolita sotterreranno l'ascia di guerra mentre Santiago proporrà a Marcia di lasciare Acacias 38. Peccato che la vedova di Samuel non sia dello stesso parere, tanto da minacciarlo di gravi ritorsioni.

La Salmeron mette in ricordo la vecchia istitutrice

Più tardi, la Salmeron metterà in ridicolo la vecchia istitutrice davanti a tutti i vicini. Poco dopo, la donna farà in modo che Augustina scopra che il dottor Maduro gli ha mentito, innescando il suo tentato suicidio. Marcia, intanto, prometterà a Santiago di esserle fedele per sempre. Per questo motivo, il giovane le prometterà che saranno felici una volta lontano dal vecchio quartiere. Lolita, invece, scoprirà che la sua gelosia per Maite era infondata, tanto da riprendere con lei un rapporto di amicizia. Infine, Ramon farà da mediatore tra i proprietari del chiosco e l'emporio della nuora.