L'Isola di Pietro continua ad intrattenere i telespettatori italiane con le vicende ambientate sull'isola sarda. Gli spoiler della quarta puntata di venerdì 8 novembre dopo il tg satirico di "Striscia La Notizia" rivelano che una giovane inserviente di nome Lara verrà ritrovata in fin di vita in un resort. Elena Sereni, invece, scoprirà che Caterina Rovandi ha intenzione di abbandonare Carloforte insieme a Leonardo Manca, l'affascinante maestro di windsurf interpretato dall'attore Raniero Monaco di Lapio.

L'Isola di Pietro, quarta puntata: Lara viene ritrovata in fin di vita

Le vicende ambientate a Carloforte continuano il successo sul canale del Biscione grazie ai temi trattati ed ai personaggi, ormai diventati veri e propri beniamini del pubblico italiano. Le anticipazioni de L'Isola di Pietro, riguardante la quarta puntata delle sei in totale, in onda venerdì 8 ottobre dalle ore 21:20 su Canale 5 annunciano tanti colpi di scena.

In particolare, Lara, una giovane cameriera, verrà ritrovata tra la vita e la morte in un resort. Valerio Ruggeri e la madre di Caterina scopriranno che questo drammatico fatto di sangue è legato alla misteriosa scomparsa della madre della bambina, ritrovata dal dottor Sereni (Gianni Morandi). Un'analogia dei due casi che convergerà su un certo Franco Portorico, il padre della cameriera. Gli inquirenti, a questo punto, sospetteranno che l'uomo sia coinvolto nei due crimini che hanno scioccato la bellissima isola.

Caterina decisa a lasciare Carloforte con Leonardo

Nel corso della quarta puntata della terza stagione de L'Isola di Pietro, il padre di Elena deciderà di stare accanto ad Ilaria durante le sedute di chemioterapia. Un percorso che metterà a dura prova la donna, che fortunatamente potrà contare sull'appoggio di un fedele amico. Inoltre l'assoluta protagonista sarà Caterina, la quale ha recentemente recuperato la vita.

La Rovandi, infatti, sarà messa davanti ad una scelta sul suo futuro. In particolare, la giovane deciderà di avere un confronto con sua madre che scoprirà la sua intenzione di lasciare Carloforte in compagnia di Leonardo. Una notizia che scioccherà non poco la Sereni.

Riassunto terza puntata

Nella terza puntata in onda stasera 1° novembre su Canale 5, vedremo che Caterina non concedere a Diego una seconda chance dopo aver scoperto che l' ha tradita con Chiara.

Per questo motivo, la Rovandi informerà la madre di voler abbandonare tutto per seguire l'enigmatico Leonardo. Infine il Marra sarà sempre più sconvolto dai ricordi dell'amante, tanto da decidere di raggiungere il cimitero per portarle un fiore sulla tomba. Si precisa che le stagioni della Serie TV con Gianni Morandi possono essere riveste in replica sul sito gratuito Mediaset Play.