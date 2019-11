Una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena attende i fan de Il Segreto. Secondo quanto riportano le anticipazioni infatti, negli episodi in onda dall'1 al 6 dicembre, vedremo che Carmelo, disperato per la morte di Adela, sarà determinato a vendicarsi e si convincerà che la responsabile della manomissione dell'auto sia la Montenegro. Il sindaco quindi, farà fuoco contro la donna ma colpirà Mauricio, il quale farà scudo con il suo corpo alla matrona. Intanto alla Villa, Maria e Fernando prenderanno una decisione che non farà affatto piacere a Francisca, andando cioè a vivere insieme alla tenuta 'la Havana'.

Trame 1-6 dicembre: Francisca furiosa dopo aver saputo che Maria e Fernando si sono trasferiti

Moltissimi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto nel corso della prossima settimana, dove vedremo come Maria reagirà alla notizia della scomparsa di Adela. La Castaneda già provata per aver perso l'uso delle gambe, ripiomberà nello sconforto, dopo aver appreso della morte della sua amica. La donna troverà il sostegno ancora una volta di Fernando, il quale sembrerà approfittare della situazione e chiederà alla sua ex moglie di andare a vivere con lui alla tenuta 'La Havana'.

Il Mesia inoltre, riuscirà a convincere la donna a mandare Esperanza e Beltran per qualche tempo in un collegio. Sarà così che vedremo Maria e Fernando trasferirsi nella nuova casa, una scelta che manderà su tutte le furie donna Francisca.

Anticipazioni al 6 dicembre. Carmelo spara alla Montenegro ma ferisce Mauricio

Momenti difficili per la Montenegro che, non solo dovrà affrontare l'abbandono della sua figlioccia ma, soprattutto, dovrà fare i conti con la sete di vendetta di Carmelo. Il sindaco infatti, sconvolto dopo la perdita di Adela, scoprirà che l'incidente è stato causato da un sabotaggio dell'auto e darà la colpa proprio a Francisca.

I telespettatori sono però già a conoscenza che l'ordine dato a Mauricio non è stato eseguito dal capomastro: il vero colpevole della tragedia rimarrà dunque ancora ignoto. Accecato dalla rabbia, Carmelo non esiterà a sparare contro la Montenegro ma la pallottola ferirà proprio il Godoy, che si accascerà a terra. In attesa di scoprire lo stato di salute del capomastro, scopriremo che Fernando farà giungere a Puente Viejo un luminare per visitare Maria. Gli spoiler riveleranno che il medico verrà pagato dal Mesia per mentire alla Castaneda.

L'uomo infatti, comunicherà alla paziente che non potrà tornare a camminare e ciò farà svanire ogni speranza in Maria.

Questo e molto altro nelle puntate e Il segreto in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre su Canale 5,a partire dalle 16:10. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già andati in onda.