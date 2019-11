Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita e che riguarderanno in particolare ciò che andrà in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan della soap ambientata ad Acacias, dove vedremo come il marito di Carmen continuerà a tenere in pugno la moglie costringendola ad acconsentirgli di entrare in casa Alday per svaligiarla. Il perfido uomo coinvolgerà anche Raul nel piano, mentre Samuel farà ritorno da un viaggio portando alcune opere d'arte a Lucia.

La Alvarado però, avrà dei sospetti sull'autenticità delle opere e comincerà a dubitare dell'Alday.

Una vita, anticipazioni: Javier armato, vuole fare una rapina coinvolgendo Raul

Continuano i colpi di scena nella soap Una vita, che vedranno al centro delle vicende il burrascoso rapporto tra Carmen e il marito Javier. L'uomo continuerà a minacciare la moglie per ottenere del denaro, ma la domestica non riuscirà a soddisfare le sue richieste. Javier quindi, sarà determinato a svaligiare casa Alday, contando sull'aiuto proprio della moglie, la quale acconsentirà a farlo entrare, a patto che lasci Raul fuori da tutta la vicenda.

L'uomo però, non manterrà la promessa fatta a Carmen e coinvolgerà il figlio nella rapina. Raul comincerà a dubitare del padre, quando si accorgerà che è armato e si ricorderà delle parole della madre sul suo conto.

Lucia comincia a dubitare di Samuel, Telmo scopre che i quadri sono falsi

Di ritorno dal breve viaggio, Samuel porterà ancora una volta in dono a Lucia alcuni quadri da restaurare, ma la Alvarado noterà che i dipinti sembrano recenti, mentre l'autore è morto già da diverso tempo. I sospetti di Lucia verranno raccolti da padre Telmo, il quale comincerà ad indagare, riuscendo a scoprire che le opere non sono altro che dei falsi.

Celia e Felipe intanto, ospiteranno in casa loro alcuni degli sfollati dell'Hoyo, dopo che il quartiere in cui è cresciuto Tano è stato colpito da una inondazione. Samuel intanto, dopo aver capito che Alicia è stata smascherata dagli Alvarez-Hermozo, chiederà alla donna di lasciare il quartiere. La Villanueva in seguito, incontrerà per strada padre Telmo, a cui dirà di essere disposta a raccontare la verità a Lucia solo in cambio di una notte d'amore con lui. Cosa deciderà di fare il sacerdote?

Intrighi e colpi di scena continueranno dunque ad appassionare i telespettatori anche nella settimana che va dall'1 al 6 dicembre prossimi, ricordando che la soap ambientata ad Acacias va in onda nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 14:10.

Su Mediaset Play invece, si possono trovare gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.