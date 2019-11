Giulia ha sfoderato sui social un altro aspetto del suo carattere che è sembrato molto divertente ai suoi fan. L'ex tronista di Uomini e donne ha colto al balzo una provocazione di Deianira Marzano, che ha fatto notare un errore ortografico commesso dal suo fidanzato Francesco Sole. La giovane, dopo aver rimproverato la sua dolce metà, ha imitato simpaticamente la famosa blogger partenopea, ripetendo una frase che la Marzano usa pronunciare nei suoi famosissimi video. Tale atteggiamento ha divertito non poco i follower di Instagram.

Il simpatico siparietto di Giulia

Il simpatico siparietto che vede Giulia Cavaglià protagonista è partito da un errore fatto da Francesco Sole su un post di Instagram. Il ragazzo, che fa coppia fissa da un po' di tempo con l'ex tronista di Uomini e Donne, ha scritto la parola 'progetto', con due 'g' invece che una. A questo punto, Deianira ha prontamente fatto notare l'errore grammaticale commesso dall'influencer, che con i suoi messaggi social ha conquistato un'intera generazione di giovani.

Ed è proprio a questo punto che interviene Giulia: la ragazza, che ha trovato il vero amore dopo Uomini e Donne, ha prontamente rimproverato Francesco per la poca attenzione fatta nello scrivere il messaggio ma ha voluto anche lanciare una frecciatina ironica a Deinira, alla quale non sfugge proprio nulla di ciò che accade ai vip nostrani.

'Ma come mai sbaglia una volta lui e lo fanno notare e quando sbagliate voi tutti i giorni non si nota?', ha detto la bella Giulia con il sorriso stampato sulle labbra.

Giulia e Francesco: una storia d'amore da 'favola'

Questa ironia ha conquistato subito il web: Giulia, infatti, da quando ha trovato la serenità al fianco di Francesco appare più rilassata e di certo molto più felice. I telespettatori di Uomini e Donne hanno potuto seguire tutto il percorso della Cavaglià. La giovane è stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, ma giunta alla scelta al castello, Giulia ha visto al sua 'rivale' Claudia Dionigi trionfare.

Poco dopo, però, un'altra possibilità le è stata concessa: diventata tronista, ha lasciato il dating show con Manuel Galiano, ma con lui è durata davvero poco.

Ad avere la meglio sul cuore di Giulia è stato Francesco Sole, che con tenacia ha corteggiato e conquistato la Cavaglià. Dopo aver reso ufficiale la loro relazione anche sui social, i due giovani non hanno smesso di mostrarsi più innamorati che mai, tant'è che Sole nell'ultimo messaggio social definisce la fidanzata come la sua 'favola'. Anche quest'ultimo siparietto dimostra la molta stima reciproca che l'uno nutre per l'altra e viceversa: dietro il rimprovero si cela in realtà una difesa del suo fidanzato, che Giulia ha voluto mostrare sui social sempre in maniera leggera ma comunque incisiva.

L'appuntamento con i fan della coppia è la prossimo post o video Instagram.