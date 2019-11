Lunedì 18 novembre riparte l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda alle 14,45 circa. Le anticipazioni ufficiali su quello che vedremo arrivano da 'WittyTv' e rivelano che si partirà dalle novità che riguardano i protagonisti del trono over. Occhi puntati, quindi, sulle novità che riguardano il percorso della 'sempreverde' Gemma Galgani ma anche su Ida e Riccardo, che in studio continueranno a confrontarsi e a discutere dopo il ritorno di fiamma che tuttavia non ha ridato loro la serenità che cercavano.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 18 novembre: Riccardo e Ida ancora ai ferri corti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di lunedì 18 novembre rivelano che la situazione tra Ida e Riccardo, a distanza di settimane dal tanto annunciato ritorno di fiamma, non è ancora migliorata.

I due, infatti, si ritroveranno ancora una volta al centro dello studio per confrontarsi e per fare un bilancio della situazione ma questa volta Riccardo sarà alquanto furioso nei confronti della sua fidanzata.

Il cavaliere, infatti, sbotterà duramente di fronte alle continue lamentele di Ida, la quale non sarebbe soddisfatta del rapporto che ha ricostruito con Riccardo. 'Ma tu cosa mi hai dato Ida, che ti lamenti sempre?' arriverà a dire Riccardo, che questa volta apparirà davvero stufo della situazione che si è creata.

Successivamente si parlerà di un avvenimento che sarebbe accaduto sabato sera. 'Cos'è successo sabato sera?' chiederà la padrona di casa di Uomini e donne alla Platano, la quale in un primo momento non riuscirà a parlare e vedremo che farà molta fatica a trattenere le lacrime. Cosa sarà successo tra i due? La verità verrà mostrata nella puntata di lunedì pomeriggio.

Gemma Galgani e Tina Cipollari: nuovo scontro a U&D

E poi ancora le anticipazioni su Uomini e donne del 18 novembre rivelano che ci sarà un nuovo duro scontro in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: anche questa volta le due dame arriveranno ai ferri corti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Successivamente farà il suo ingresso in studio anche Juan Luis, il quale scoprirà dalla De Filippi che è arrivato un mazzo di fiori per lui da un'ammiratrice misteriosa. Tina, invece, si cimenterà in un 'lento' con Juan Luis che non sarà gradito alla dama torinese.

Insomma anche questa volta un appuntamento ricco di colpi di scena, che potrà essere rivisto in replica streaming accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, accedendo alla sezione dedicata alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, dove sarà possibile riguardare anche tutte le altre puntate trasmesse precedentemente su Canale 5.