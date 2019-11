Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e le ultime anticipazioni di queste ore rivelano che ci saranno dei nuovi clamorosi risvolti che riguarderanno Gemma Galgani, la storica dama torinese che continua ad essere alla ricerca del vero amore. In queste settimane Gemma ha provato a voltare pagina e lo ha fatto con Juan Luis, un cavaliere elegante e regale che le ha rapito il cuore.

Nel corso dell'ultima registrazione del programma, però, è venuta fuori una segnalazione su Juan Luis, riportata in studio da Armando, che non ha reso per nulla felice la Galgani.

Le anticipazioni su Uomini e donne over: Gemma spiazzata da Juan Luis

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Gemma non ha gradito il comportamento di Juan Luis, il quale ha accettato di ballare con Tina Cipollari, nemica giurata della Galgani.

Il cavaliere, però, si è difeso dicendo che lo ha fatto per educazione e rispetto nei suoi confronti. Ma l'opinionista di U&D non è stata l'unica a voler ballare con lui, dato che anche Barbara ha chiesto di poter fare un lento al centro dello studio con Juan, che sembra aver davvero stregato il parterre femminile della trasmissione. Anche in questo caso la reazione di Gemma non è stata per niente positiva.

Successivamente, poi, la De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio il cavaliere dicendogli che erano arrivate due nuove dame intenzionate a conoscerlo. Nel momento in cui Juan Luis stava conoscendo le donne, una voce lo ha interrotto: lui credendo fosse quella di Gemma Galgani, si è scagliato duramente contro la dama e con voce grossa l'ha zittita.

In realtà, però, non era Gemma che stava parlando bensì Tina Cipollari che ha osato interrompere il momento di conoscenza del cavaliere del trono over.

Le anticipazioni su Uomini e donne, rivelano che la dama torinese ci è rimasta malissimo per questa scenata che le è stata fatta da Juan Luis e non ha saputo trattenere le lacrime, rifugiandosi dietro le quinte.

La segnalazione che mette nei guai Juan

Il cavaliere ha scelto così di raggiungerla per poterla consolare e per evitare che si venissero a creare delle fratture tra di loro. Ma il colpo di scena finale di questa registrazione di Uomini e donne over ha avuto a che fare con Armando.

Gli spoiler della trasmissione di Canale 5, infatti, rivelano che il cavaliere in studio ha riportato delle segnalazioni su Juan Luis, affermando che a Napoli (città da dove provengono entrambi) circolano voci secondo le quali Juan Luis starebbe soltanto prendendo in giro Gemma e che sarebbe interessato alla visibilità. Lui, però, ha negato tutto rigettando al mittente le varie accuse che gli sono state mosse.