Oggi, mercoledì 6 novembre, è andata in onda la puntata del Trono Over in cui Gemma Galgani ha conosciuto un suo nuovo corteggiatore: il venezuelano Juan Luis. I commenti che i telespettatori hanno scritto sui social network mentre il dating-show veniva trasmesso su Canale 5, sono stati quasi tutti di dissenso nei confronti della neo coppia: il parere di tanti è che sia la dama che il cavaliere fingono di piacersi per far parlare di loro in studio.

Juan Luis strega Gemma: il riassunto della puntata di oggi, 6 novembre

A due giorni dalla messa in onda della puntata in cui Jean Pierre ha interrotto bruscamente la loro conoscenza, Gemma Galgani sembra aver subito voltato pagina. Durante l'appuntamento odierno con il Trono Over, infatti, la dama è apparsa rapita dallo sguardo del signore che le è stato presentato da Maria De Filippi: il 57enne Juan Luis.

Il neo cavaliere, che ha contattato la redazione chiedendo espressamente di conoscere solo la torinese, è entrato in studio con un piglio deciso ed ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti i presenti.

Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono complimentati con l'uomo per il suo bell'aspetto, ed hanno invitato la protagonista di U&D Over a non lasciarsi scappare questa occasione più unica che rara.

Lo spasimante di Gemma è stato al gioco quando l'opinionista ha proposto il "gioco dell'uva", ed ha anche chiesto per ben due volte di poter ballare un lento con la dama che l'ha colpito mentre guardava il programma da casa.

La Galgani ha avuto uno sguardo sognante per tutta la durata della puntata ed ha svelato di aver provato una forte emozione mentre Juan Luis le parlava all'orecchio durante il ballo.

Lo scetticismo del web sulla coppia Gemma-Juan Luis

La bella sensazione che Gemma ha provato nell'incontrare Juan Luis, non è la stessa che hanno avuto gran parte dei telespettatori: sui social network, infatti, sono stati scritti tanti commenti di disapprovazione sulla nuova coppia, che sembra quasi un "remake" di qualcosa di già visto nello studio di Uomini e donne.

"Lui è più sòla del Gabbiano, lei è felice perché si assicura altri mesi da protagonista", ha digitato qualcuno su Twitter, trovando il consenso di molti internauti.

"Tutto troppo perfetto. Cosa c'è sotto? Business", ha tuonato un altro utente della rete, che ha anche fatto una previsione sul futuro di questa probabile coppia. Secondo la maggior parte dei fan del dating-show, infatti, l'idillio tra la Galgani e il suo spasimante venezuelano durerà finché non saranno costretti a lasciare la trasmissione insieme: lì, a parere di molti, i due inizieranno a discutere, fino alla rottura definitiva.

Le anticipazioni sull'ultima registrazione del Trono Over, fanno sapere che la dama torinese è apparsa felice di questa nuova conoscenza: il cavaliere ha addirittura fatto una serenata ad un'estasiata ed emozionata Gemma.