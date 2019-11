È un periodo particolarmente avvincente quello che i telespettatori di Un posto al sole stanno seguendo su Rai Tre. Continua, infatti, a tenere banco la trama relativa all'incidente di Aldo Leone e al conseguente arresto di Diego Giordano. Nella puntata trasmessa ieri, 11 novembre, l'avvocato ha informato Delia di non voler proseguire con il loro matrimonio. Successivamente, ha incontrato Beatrice alla quale ha rinnovato il proprio amore e il desiderio di restare insieme tutta la vita.

L'incontro tra i due amanti è avvenuto davanti agli occhi di Jacopo, già furioso con il padre per le sue continue scappatelle. Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno con la soap, durante il quale Jacopo e Beatrice si troveranno l'uno di fronte all'altra. Successivamente, Leone dovrà fare i conti con una sconcertante verità riguardante il figlio. Spazio anche a Giulia e all'interesse per Marcello oltre che al progetto di Bice, necessario per liberare la casa di Guido da Cinzia.

Un posto al sole spoiler: Jacopo potrebbe aver investito il padre

Sebbene non si sia visto chiaramente il momento del tentato omicidio ai danni di Aldo Leone, dalle conversazioni tra Delia e Jacopo è apparso evidente che è stato il ragazzo ad investire il padre. Gli spoiler di Un posto al sole di oggi, 12 novembre, si apriranno proprio con questa consapevolezza. Sarà lo stesso giovane Leone ad ammetterlo durante il colloquio con Beatrice?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le anticipazioni, infatti, rivelano che Aldo si appresterà a scoprire una sconcertante verità, trovandosi a dover affrontare una situazione davvero complicata. È davvero difficile credere, infatti, che l'uomo possa decidere di affidare il proprio figlio alla giustizia. Nel frattempo, Raffaele continuerà ad essere molto preoccupato per Diego, soprattutto dopo la sua decisione di accettare il patteggiamento. La speranza è che tale strategia difensiva possa portare il giovane Giordano in libertà entro pochissimi giorni.

Anticipazioni del 12 novembre: cresce l'interesse di Giulia per Marcello

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda Leone, gli spoiler della puntata odierna di Un posto al sole si concentreranno anche su altri abitanti di Palazzo Palladini. Archiviata la sua love story con Denis, Giulia sarà decisa a guardarsi avanti e non negherà un certo interesse per Marcello, l'uomo da lei incontrato al corso di ballo.

Alla Terrazza, ci sarà anche altro di cui parlare: Angela, infatti, ammetterà di essere un po' preoccupata per il rapporto instaurato tra Bianca e la sua nuova maestra. Bice continuerà a portare avanti il suo piano per smascherare Cinzia e il suo bed & breakfast aperto nell'appartamento di Guido.