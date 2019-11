Tra Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata di Uomini e donne over, la situazione non sembra essere destinata a migliorare. Le ultimissime news sulla coppia arrivano dalla registrazione avvenuta ieri pomeriggio negli studi della trasmissione di Maria De Filippi, dove i due hanno preferito dirsi addio in maniera definitiva. Durante l'ennesimo confronto-scontro non sono mancati i momenti di tensione e anche le clamorose confessioni, come quando Riccardo ha svelato che Ida da un po' di tempo sta andando da uno psicologo per tutta questa situazione che si è venuta a creare.

L'addio tra Ida e Riccardo di Uomini e donne: lei sta andando dallo psicologo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano da Uomini e donne rivelano che nel bel mezzo della discussione, Riccardo ha rivelato per la prima volta in televisione che la Platano sta facendo delle sedute da uno psicologo, perché sta soffrendo troppo per questa situazione che si è venuta a creare e che in un certo senso non la sta facendo vivere bene.

Tuttavia Riccardo aggiungerà che al termine di ogni seduta, la Platano lo chiamerebbe e lui noterebbe una certa aggressività da parte della donna e questo non farebbe altro che accrescere la negatività sulla loro storia d'amore. Una confessione decisamente inaspettata quella di Riccardo, dato che la stessa Ida non avrebbe mai pensato che Guarnieri potesse svelare in pubblico la sua decisione di rivolgersi ad uno specialista per questa storia.

E a quanto pare la Platano non l'ha presa bene, al punto da scoppiare in lacrime e scappare dallo studio di Uomini e donne, facendogli capire però che se sta andando da questo psicologo è fondamentalmente per 'colpa sua'. Da quel momento in poi ci saranno un bel po' di protagonisti del trono over che attaccheranno duramente Riccardo per la sua confessione.

Riccardo duramente criticato in studio a U&D per la confessione fatta su Ida Platano

In particolar modo Valentina si scaglierà contro il cavaliere, dicendo che forse è giunto il momento che anche lui si faccia vedere da uno specialista, dato che da quando ha annunciato il ritorno di fiamma con la Platano, non ha fatto niente di veramente importante, se non quella lettera d'amore.

A proposito della lettera, Riccardo in studio confesserà per la prima volta, che Ida aveva messo in discussione l'autenticità del gesto, dicendogli che non credeva fosse farina del suo sacco. Insomma sembrerebbe proprio che questa volta i due siano giunti ad un punto di non ritorno e viste le circostanze, sembrerebbe difficile pensare che ci possa essere ancora un ritorno di fiamma data la criticità della situazione.