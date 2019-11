Domenica 24 novembre, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di 'Non è l'Arena', talk politico condotto dal giornalista Massimo Giletti. Come accade quasi ogni settimana, il segmento iniziale sarà dedicato all'intervista politica; questa settimana toccherà a Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale Ministro degli Esteri. Tra i temi della discussione vi sarà la stabilità del governo e la situazione interna al partito.

Luigi Di Maio verrà intervistato da Massimo Giletti

Come annunciato dalla pagina Instagram del programma, Luigi Di Maio sarà l'ospite politico della puntata di 'Non è l'Arena' del 24 novembre. Numerosi i temi che si toccheranno durante l'intervista; è probabile che si parlerà dell'incontro tenuto ieri tra Luigi Di Maio e il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Negli ultimi giorni, infatti, c'è chi aveva ipotizzato che Di Maio fosse in discussione come capo politico del Movimento, cosa che è stata smentita ieri dallo stesso Beppe Grillo.

Nel corso dell'intervista si parlerà con molta probabilità dei rapporti all'interno della maggioranza: il leader politico ha infatti dichiarato di voler correre alle elezioni in Emilia da soli, mentre il PD starebbe spingendo per riproporre l'alleanza già vista durante le elezioni in Umbria. Secondo quanto scritto da 'Il Messaggero', gli stessi vertici del M5S starebbero pensando a un accordo elettorale con il Partito Democratico sia per le elezioni in Emilia Romagna che per quelle in Calabria; il problema in questo senso, tuttavia, sarebbe la resistenza degli attivisti emiliani che sarebbe contrari ad un'alleanza con il PD.

Non è l'Arena, tra i temi della puntata anche il mondo dei giovani

L'intervista a Luigi Di Maio non sarà l'unico momento importante delle oltre tre ore di diretta; nel corso del programma vi sarà infatti un talk dedicato al mondo dei giovani e al legame che sussiste tra esso e il mondo della politica. Tra gli ospiti di questo spazio vi sarà Federico Lobuono, il ragazzo di 19 anni che ha fondato nel 2017 "Pischelli in Cammino", un movimento a-politico che persegue l'obiettivo di avvicinare i giovani alla politica.

Ad annunciarlo è lo stesso Lobuono attraverso i suoi profili social. Durante la puntata di 'Non è l'Arena' si parlerà, inoltre, anche di legalità; ad annunciarlo attraverso la sua pagina Facebook è Francesco Emilio Borrelli, esponente dei Verdi e consigliere regionale della Regione Campania. Borrelli, inoltre, ha annunciato che parteciperà al talk.

La puntata di 'Non è l'Arena' sarà visibile anche in diretta streaming attraverso il sito di La 7.