Domenica 24 novembre, su Italia 1 dalle ore 21:25, torneranno con un nuovo appuntamento Le Iene più famose della televisione italiana. Nella puntata di stasera, condotta dal trio Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, sarà dedicato ampio spazio alla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, che venne spazzato via da una valanga uccidendo 29 persone. Nel corso della puntata, poi, verrà affrontato anche il caso di Serena Mollicone.

Tragedia di Rigopiano, a 'Le Iene' la testimonianza inedita di alcuni volontari della Croce Rossa

Nel corso della puntata de 'Le Iene', dunque, la tragedia dell'Hotel Rigopiano sarà uno degli argomenti centrali; la tragedia, in cui morirono 29 persone, avvenne il 18 gennaio 2017 quando a causa di una serie di scosse di terremoto si distaccò dal massiccio orientale del Gran Sasso una valanga che colpì in pieno l'Hotel.

La valanga fu talmente violenta che spostò di circa 10 metri la struttura, sfondandola. I soccorsi, tuttavia, arrivarono diverse ore dopo l'accaduto a causa delle difficili condizioni stradali e dell'iniziale incredulità da parte dei soccorritori; l'unica strada che permetteva l'accesso alla struttura era infatti da ore bloccata e per questo motivo diverse ore prima della tragedia dall'Hotel era partita una richiesta (rimasta vana) di una turbina spazzaneve, in modo da permettere l'evacuazione degli ospiti.

Nella puntata odierna de 'Le Iene', verranno sentite le testimonianze (fino ad ora inedite) dei volontari della Croce Rossa che risposero alle prime telefonate di richiesta di aiuto fatte da Gabriele D'Angelo. L'uomo, poi deceduto nella tragedia, avrebbe infatti chiamato i soccorsi circa cinque ore prima della tragedia per chiedere la liberazione del manto stradale in modo da permettere l'evacuazione dall'Hotel.

'Le Iene', le altre anticipazioni

Ma nel corso della puntata de 'Le Iene' saranno affrontati diversi altri temi; su tutti quello di Serena Mollicone, la ragazza di 18 anni che scomparve nel 2001 ad Arce e che venne ritrovata morta dopo due giorni. Le indagini, nonostante i 18 anni passati, non si è ancora conclusa; il 15 gennaio 2020 si svolgerà una udienza preliminare in cui si deciderà se rinviare a giudizio cinque persone (tra cui 3 carabinieri) per il delitto.

Infine, il programma di Italia 1 farà una intervista doppia a Vittoria Puccini e a Francesco Scianna, gli attori che saranno i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 'Il Processo' [VIDEO], che partirà dal prossimo 29 novembre. La serie sarà il primo legal-thriller italiano.

La puntata de 'Le Iene' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play'.