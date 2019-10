Nelle prossime puntate della soap Un posto al Sole, in onda dal 4 all'8 novembre, continua la vicenda che ha coinvolto Aldo Leone, attualmente in ospedale in gravi condizioni e Diego, accusato di tentato omicidio nei confronti dell'avvocato. Il padre Raffaele nel disperato tentativo di aiutare Diego, si rivolgerà a Franco per cercare di dimostrare l'innocenza del figlio. Nonostante siano affiorati dei ricordi nella mente del giovane utili per le indagini, questi non saranno sufficienti per scagionarlo e rimarrà in carcere.

Niko nel frattempo, è sempre più convinto del fatto che Delia, la moglie di Aldo, possa in qualche modo essere coinvolta in questa storia.

Travolto dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, Filippo continua a mantenere le distanze da Serena. Per quanto riguarda invece la storia tra Giulia e Denis, questa sembra ormai giunta ad una conclusione. Ciò nonostante, la donna non sembra ancora pronta a cercare l'amore in un'altra persona. Mariella infine, sente sempre di più il peso delle responsabilità della sua nuova situazione familiare.

Anticipazioni trame Un Posto al Sole: Raffaele chiederà aiuto a Franco

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci saranno delle novità per quanto riguarda la situazione di Diego e dell'avvocato Leone. Il giovane di trova ancora in carcere e il padre Raffaele non riesce a dargli un aiuto concreto. Andrà dunque da Franco, e cercherà di dimostrare l'innocenza del figlio, indagando sull'incidente, e arrivando ad un possibile sospettato, ovvero il padre di Maurizio.

Nel frattempo, i ricordi del giovane Giordano sulla notte dell'incidente, venuti improvvisamente, non sono bastati per concedergli almeno gli arresti domiciliari, rimanendo dunque in carcere.

Niko e Ugo, che nelle puntate precedenti avevano accettato di difendere Diego, lavorano sul caso, cercando di trovare un pretesto che dimostri l'innocenza del giovane. Ciò nonostante, Niko, è sempre più convinto che la moglie di Aldo, Delia, e il figlio Jacopo, siano in qualche modo coinvolti in questa faccenda.

Spoiler trame UPAS: Filippo e Serena sempre più distanti

Il rapporto tra Filippo e Serena sembrerà prendere sempre più una brutta piega. L'uomo infatti, non ha alcuna intenzione di tornare dalla sua famiglia in quanto travolto dai sensi di colpa per qualcosa successo durante il suo viaggio sulle isole Canarie, a Tenerife, e preferirà mantenere le distanze dalla moglie.

Anche la storia d'amore tra Giulia e Denis sembra ormai destinata a concludersi definitivamente.

Turbata per la propria relazione, Giulia capirà che dovrà cercare di voltare pagina. Ciò nonostante lei non si sente ancora pronta a lasciarsi il passato alle spalle e ricominciare tutto da capo. Mariella infine, comincia ad accusare il peso del nuovo rapporto familiare, ma la visita inaspettata di un’amica potrebbe cambiare le cose.