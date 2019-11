Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole che avremo modo di vedere in onda a partire dal prossimo lunedì 11 novembre su Rai 3. Occhi puntati su Aldo il quale, dopo il terribile incidente dal quale si è miracolosamente salvato, riprenderà in mano le redini della sua vita e prenderà una drastica decisione dal punto di vista sentimentale.

E poi ancora vedremo che Raffaele continuerà ad essere molto preoccupato per la situazione che riguarda suo figlio Diego, che continua a trovarsi in carcere.

Un posto al sole, le anticipazioni 11-15 novembre: Aldo e Delia si separano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Un posto al sole dall'11 al 15 novembre 2019 rivelano che Raffaele non fa altro che essere sempre più demoralizzato per quello che è successo a suo figlio e per la situazione che sta vivendo dopo essere stato accusato di essere il presunto responsabile dell'incidente di Aldo.

Intanto vedremo che quest'ultimo si è ripreso e dopo il grande spavento deciderà di prendere in mano le redini della sua vita. In particolar modo, gli spoiler della soap opera rivelano che Aldo deve prendere atto della fine del suo matrimonio e infatti decide di comunicarlo a Delia. Una decisione che sembra essere drastica ma che tuttavia sarà irrinunciabile per Aldo, anche se l'uomo non è consapevole delle ripercussioni che questa sua scelta potrebbe avere su di lui.

Franco, invece, si troverà alle prese con i compiti della quarta elementare di Bianca: sarà in questo contesto che l'uomo si renderà conto del fatto che non è proprio tutto così semplice come credeva. Occhi puntati anche su Bice, la quale decide di mettere a punto un piano diabolico su Cinzia con il quale riuscirebbe a smascherarla. Bice, infatti, metterà alle strette la donna con delle vere e proprie minacce: quale sarà a questo punto la scelta di Cinzia? Lascerà per davvero Guido e la casa che condividono ormai da tempo?

Marina e Fabrizio in piena crisi

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole fino al 15 novembre 2019, inoltre, rivelano che per Serena arriveranno delle buone notizie. La compravendita dell'appartamento dove vuole aprire il suo bed&breakfast va a buon fine e tra lei e Filippo potrebbe esserci anche un riavvicinamento dopo il periodo alquanto turbolento che i due hanno vissuto.

Tra Marina e Fabrizio, invece, le cose non sembrano andare più nel verso giusto: tra i due, infatti, c'è un po' di maretta e questo dissidio che si è venuto a creare riguarda lo zio.

Una situazione alquanto spinosa che potrebbe mettere la parola 'fine' alla loro relazione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.