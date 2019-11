Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne trono over che vedremo in onda tra qualche giorno su Canale 5. Occhi puntati soprattutto sulle nuove vicende sentimentali della dama Gemma Galgani, la quale riuscirà a trovare la serenità e il sorriso al fianco di un nuovo cavaliere arrivato in studio per lei, che sembra essere davvero interessato alla donna.

Trattasi di Juan Luis, il quale farà 'capitolare' la Galgani al punto da farle venire la 'tachicardia d'amore' nello studio del dating show Mediaset.

Gli spoiler su Uomini e donne over: Gemma ritrova l'amore con Juan Luis

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che dopo il rifiuto finale da parte di Juan Pierre, che ha preferito chiudere la frequentazione con la dama torinese, ecco che per lei è arrivato il momento di voltare pagina e lo ha fatto grazie al cavaliere Juan Luis.

I due si sono visti e sentiti nel corso della settimana appena trascorso e la conoscenza tra di loro sembra procedere nel migliore dei modi.

Gemma, infatti, in studio ammetterà di essere molto emozionata per quello che è successo con Juan e non ha saputo trattenere la sua felicità. Non sono mancati i commenti piccati di Tina Cipollari, la quale ad un certo punto, vedendo la Galgani così emozionata ha chiesto di far entrare in studio il medico presente in trasmissione così da poterla far visitare.

Il motivo? Gemma sarebbe colpita dalla 'tachicardia d'amore' per Juan Luis che ha ribadito il suo vero interesse nei confronti della dama del trono over. Le anticipazioni su U&D, inoltre, rivelano che Juan sarà protagonista anche di una vera e propria serenata d'amore che farà nei confronti della dama torinese e questo non farà altro che farle illuminare gli occhi. Insomma sembrerebbe proprio che questa volta la Galgani sia riuscita a trovare la persona giusta, in grado di farle dimenticare le svariate delusioni d'amore vissute in questi anni come protagonista del trono over.

Ancora tensioni tra Ida e Riccardo dopo il ritorno di fiamma a U&D

Gli spoiler su Uomini e donne over, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della coppia composta da Ida e Riccardo. Nonostante il ritorno di fiamma che c'è stato, le cose tra i due non sembrano andare nel verso giusto. La dama si lamenta soprattutto per la scarsa passionalità che c'è tra di loro e in studio ci saranno dei nuovi scontri.

Interverrà anche Armando, che parlerà di presunti tradimenti tra Ida e Riccardo, al punto da scatenare anche l'ira di Tina Cipollari, che lo accuserà di voler sempre rovinare le storie d'amore degli altri.