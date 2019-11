Prosegue l'appuntamento nell'access prime time di Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che resta uno dei grandi successi della terza rete della tv di Stato. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda fino al prossimo venerdì 22 novembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. In particolar modo vedremo che Carla Parisi sarà vittima di una brutale aggressione a sfondo omofobo che la lascerà senza parole.

Per Diego, invece, arriverà il momento di lasciare il carcere e tornare a casa per riprendere in mano le redini della sua vita.

Un posto al sole, anticipazioni 18-22 novembre: Carla viene aggredita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che vedremo dal 18 al 22 novembre in tv, rivelano che al Caffè Vulcano, Carla e Vittorio commenteranno con grande amarezza e dispiacere un bruttissimo episodio che li ha visti protagonisti per strada.

In quel preciso momento all'interno del locale entrerà anche Alex, che continua ad avere un atteggiamento molto duro nei confronti di suo padre.

Tutto, però, cambierà quando Alex si renderà conto che sia Carla che Alex hanno entrambi un occhio nero. A quel punto capirà che è successo qualcosa di grave e decide di indagare. Così viene a sapere che suo padre è stato vittima di un'aggressione omofoba e che anche Vittorio è stato picchiato dai bulli nel momento in cui è intervenuto.

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che vedendo la figlia abbastanza scossa, la Parisi spera in un riavvicinamento con lei e con Mia. La piccola, però, non cambierà idea e sarà molto categorica e dura: non vuole assolutamente vederla.

Nel frattempo Vittorio vuole scuotere l'opinione pubblica e raccontare a tutti quello che è successo: il suo scopo è quello di raccontare l'episodio dell'aggressione nel corso della trasmissione radiofonica di Michele.

Diego lascia il carcere e tornerà di nuovo a casa

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole fino a venerdì 22 novembre rivelano che per Diego arriverà il momento di tornare nuovamente a casa e quindi di abbandonare il carcere. Un ritorno che non sarà facile per il figlio di Raffaele, anche se potrà contare sul pieno appoggio di Patrizio, il quale deciderà di stare al fianco di suo fratello in un momento così delicato e complicato della sua vita.

Per Marina, invece, ci saranno delle novità dal punto di vista sentimentale. Nel corso delle ultime puntate abbiamo visto che il suo rapporto con Fabrizio è entrato un po' in crisi, ma nel corso dei nuovi episodi della prossima settimana, vedremo che tra i due tornerà di nuovo il sereno e in particolar modo sarà Fabrizio a fare dei passi in avanti per cercare di riconquistare nuovamente il cuore della signora Giordano, che deve fare i conti anche con nuovi problemi dal punto di vista lavorativo.