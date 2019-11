Le trame dello sceneggiato di origini iberiche Una vita continuano ad essere sorprendenti. Nei prossimi appuntamenti italiani, ci saranno dei momenti di vera paura per una storica coppia. Tutto avrà inizio quando Celia (Ines Aldea) verrà infettata da un’epidemia, la stessa che ha colpito le vittime devastate dall’alluvione dell’Hoyo. L’improvviso malessere della madre adottiva di Tano, ostacolerà i piani di Samuel Alday, che dovrà richiedere la mano di Lucia Alvarado in un altro momento.

Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) invece pur essendo stato messo in guardia dal dottor Quiles dal pericolo a cui potrebbe andare incontro, continuerà a stare a stretto contatto con la sua amata venendo contagiato in pochissimo tempo. L’avvocato finirà per ammalarsi e ad essere sull’orlo della morte, avendo quindi gli stessi sintomi della sua dolce metà. Le gravi condizioni di salute dei due coniugi faranno il giro del paese, e tutti gli abitanti si preoccuperanno seriamente nell’apprendere che i loro compaesani non hanno dato nessun segno di miglioramento.

Celia contrae un’epidemia, Lucia si trasferisce da Samuel

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nelle prossime settimane di programmazione della soap opera, la proposta di nozze di Samuel a Lucia non avrà l’esito sperato. Quest’ultima non riuscirà a dare una risposta al minore degli Alday, a causa di un tragico imprevisto. Celia avrà uno svenimento durante la festa romantica organizzata dal fratello di Diego.

Purtroppo le condizioni di salute della moglie di Felipe saranno disperate, al tal punto che la Alvarado per rimanere accanto alla cugina dirà al figliastro di Ursula di affrontare l’argomento del matrimonio più avanti. A questo punto la signora Alvarez Hermoso verrà visitata dal dottor Quilles, che farà sapere ai familiari dell’ammalata che la stessa ha contratto un virus contagioso diffuso all’Hoyo.

Ebbene sì la madre di adottiva di Tano verserà in uno stato critico per aver aiutato alcuni giorni prima gli abitanti infettati dall’epidemia, insieme a Lucia e Telmo. Nonostante ciò il medico per il bene di tutti gli abitanti di Acacias 38 sceglierà di isolare la sua paziente, ordinando anche a Felipe e alla Alvarado di non avvicinarsi per nessun motivo a Celia per non essere contagiati. Inizialmente la figlia dei marchesi di Valmez non avrà nessuna intenzione di lasciare da sola la sua parente, ma Samuel riuscirà a farle cambiare idea, convincendola a trasferirsi da lui in modo momentaneo.

I coniugi Alvarez Hermoso in pericolo di vita, Telmo dà segni di vita

Felipe invece anche se sarà consapevole di correre un grosso rischio, non si allontanerà dalla sua amata, arrivando addirittura a darle un bacio. Sfortunatamente l’avvocato dopo alcune ore comincerà ad avere gli stessi disturbi della sua dolce metà, infatti farà fatica ad alzarsi dal letto, finendo per peggiorare il tutto. Lucia disperata all’idea di perdere i coniugi Alvarez Hermoso, cadrà nello sconforto totale quando i vicini non le consentiranno di visitare i suoi cari.

Ad infrangere le regole sarà Telmo, che con molto coraggio metterà piede nell’abitazione di Felipe e Celia, per accertarsi che siano ancora vivi. Il sacerdote dopo essersi accorto che i due coniugi non hanno ancora esalato l’ultimo respiro come molti credevano, gli somministrerà una medicina sperimentale che ha avuto degli ottimi risultati con i contagiati dell’Hoyo. A gran sorpresa anche il Martinez darà l’impressione di essere stato infettato, dal momento che durante una preghiera organizzata sembrerà essere sparito nel nulla.

L’assenza del prelato farà temere il peggio a tutti i compaesani, mentre Lucia continuerà a sperare di poter rivedere i tre sani e salvi grazie a qualche cura. In seguito mentre i coniugi Alvarez Hermoso non daranno nessun segno di vita, il sacerdote farà fare un sospiro di sollievo agli abitanti del quartiere iberico. Il rivale di Samuel tramite un biglietto, farà sapere a Casilda di essere sopravvissuto.