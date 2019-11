Tra i protagonisti di Uomini e donne continua ad esserci la dama torinese Gemma Galgani che, in queste settimane, sembra aver trovato un nuovo spasimante. Parliamo del cavaliere Juan Luis, arrivato in studio per conoscerla e per farle dimenticare i tormenti del passato. Juan ha subito conquistato la Galgani ma anche il gradimento del pubblico che segue la trasmissione. Intervistato dal Magazine di U&D, il cavaliere ha avuto modo di raccontarsi e ha svelato per la prima volta anche un triste episodio della sua vita, legato alla prematura scomparsa di sua figlia, morta a soli 25 anni.

Il dramma di Juan Luis di Uomini e donne: 'Ho perso una figlia di 25 anni'

Juan Luis ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto in una lunga intervista concessa al Magazine della trasmissione di Canale 5, dove ha svelato di aver perso una figlia di soli 25 anni in un terribile incidente stradale.

Un gravissimo lutto che ha segnato duramente la vita di Juan Luis e della sua famiglia, anche se il cavaliere ha ritrovato la forza per alzarsi e tornare a combattere dopo questo momento così doloroso della sua vita.

Una vita decisamente non facile quella di Juan Luis, il quale sempre nel corso dell'intervista al Magazine di U&D, ha confessato di aver dovuto affrontare una vita molto difficile. Alle spalle ha due matrimoni finiti male e tre figli, tra i quali la ragazza deceduta.

Juan ha poi raccontato di aver perso molto presto anche i suoi genitori: insomma una vita tutt'altro che facile. 'Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto', ha dichiarato il cavaliere del trono over.

Una vicende che probabilmente non lascerà indifferente neppure Gemma Galgani, che più volte ha dimostrato una fortissima sensibilità con le persone con le quali ha avuto modo di rapportarsi nel corso di questi anni di permanenza nella trasmissione di Canale 5.

Juan Luis accusato di prendere in giro Gemma a U&D

Nel corso dell'intervista concessa al settimanale di Uomini e donne, inoltre, Juan Luis ha ammesso di essere alla ricerca della donna della sua vita e che, in questo momento, desidera tantissimo potersi innamorare nuovamente. Fin dal primo momento il cavaliere ha messo gli occhi addosso alla bella dama torinese, reduce dalla fine della relazione poco fortunata con Jean Pierre.

Juan ha ammesso che la Galgani rappresenterebbe il suo prototipo di donna ideale. 'Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda', ha dichiarato al Magazine di U&D. A quanto pare, quindi, per il cavaliere la differenza d'età non rappresenterebbe affatto un problema, dato che per lui Gemma conserva ancora una spirito giovanile.