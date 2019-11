Lunedì 18 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di 'Report', storico programma di inchieste della Rai. Il programma, condotto da Sigfrido Ranucci, è stato nelle ultime settimane al centro di numerose polemiche politiche a causa di alcune inchieste riguardanti il mondo del centrodestra italiano. Nella prossima puntata verranno affrontati numerosi temi importanti, tra cui la sicurezza nel mondo del digitale e la tutela della privacy degli utenti.

Sicurezza nel mondo del digitale: lo stesso Sigfrido Ranucci è stato vittima di un attacco hacker

Uno dei temi portanti della puntata, dunque, sarà la sicurezza e la tutela della privacy nel mondo online. Un tema che è stato al centro della cronaca proprio dei giorni scorsi e a farne le spese è stato proprio il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Negli scorsi giorni, infatti, il conduttore ha subito un attacco hacker che ha violato l'account bancario dell'uomo e che ha permesso ai pirati informatici di avere accesso a tutte le utenze aziendali del giornalista, comprese alcune informazioni sensibili sulla sua vita privata (come gli indirizzi) e le mail.

Ancora non è chiaro la motivazione dell'attacco, anche se Ranucci ha dichiarato all'Adnkronos di essere preoccupato: "Questa violazione dei dati personali mi preoccupa. Arriva in un momento e in un contesto particolare. Spero che la violazione dei miei dati non sia stato un attacco mirato contro di me a causa delle mie inchieste, ma bensì che si ascrivile a un attacco più generale a danno di altri cittadini.

La consapevolezza del fatto che c'è chi sa dove abito io e la mia famiglia non può farmi stare sereno".

Nel corso della puntata di domani, i giornalisti di Report analizzeranno le legislazioni di alcuni Paesi in merito alla sicurezza nel mondo del digitale e incontreranno esperti del settore e i vertici di alcune fra le aziende informatiche più importanti.

Report, tutti gli altri temi

Ma nel corso della puntata di Report verranno trattati anche altri temi molto importanti.

Su tutti quello del 5G: "la Cina ha da poco avviato il 5G a livello commerciale anche per gli utenti privati", si legge nel comunicato stampa della Rai, che continua affermando che "anche in Italia vi sono sperimentazioni sul 5G in atto da parte delle aziende cinesi Zte e Huawei". Il programma di Rai 3 cercherà di indagare per comprendere quali effettivi rischi si possono correre con questa nuova tecnologia.

Infine, spazio anche al tema dell'IMU per gli alloggi militari; la Cassazione ha infatti condannato il Ministero della Difesa a pagare l'IMU su alcuni complessi abitativi nel comune di Fontana Liri. "In Italia vi sono circa sedici mila complessi come quello", afferma la Rai nel comunicato, che aggiunge: "Se per tutti valesse lo stesso principio, il Ministero quanto dovrebbe versare?". La puntata di Report sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Rai Play'.